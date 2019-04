GearBest: cosa sapere sulla Dogana

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese che da alcuni anni vende direttamente anche in Italia. GearBest è ben conosciuto soprattutto per la possibilità di acquistare gadget tech che difficilmente si trovano all’interno degli eShop europei. Sebbene nel tempo abbia ampliato la disponibilità dei suoi magazzini anche al di fuori dei confini della Cina per ovviare al problema dei dazi doganali, alcuni prodotti vengono ancora spediti direttamente dal magazzino cinese. In questi casi può accadere di dover pagare i dazi doganali al momento della ricezione del prodotto.

Dogana, quello che c’è da sapere

Come ben evidenziato all’interno dell’eShop, GearBest spedisce tutti i plichi pagando gli oneri doganali di esportazione. Gli oneri di importazione sono a carico del cliente.

Inoltre, tutti gli ordini con valore inferiore ai 22 euro generalmente non sono soggetti a dogana. In ordini con spedizione postale gratuita se ci sono più oggetti GearBest spedirà separatamente per diminuire la possibilità di dover pagare la dogana. Molti prodotti vengono spediti direttamente dal magazzino europeo. Questi prodotti sono pronti a spedizione immediata e sono già sdoganati. Trattandosi di una tratta Europa-Europa la spedizione non sarà soggetta a dogana.

Per tutte le spedizioni dal magazzino cinese, l’eShop suggerisce “Italy Express” come metodo di spedizione. L’importazione è diretta e i processi doganali sono gestiti molto più rapidamente.

Il vettore DHL è solito dichiarare il valore di tutte le merci in dogana (provenienti da Cina e Hong Kong). DHL potrebbe quindi richiedere il pagamento della dogana.

Trattasi di informazioni molto importanti da tenere bene a mente prima di effettuare un ordine e soprattutto prima di scegliere da che magazzino si vuole fare spedire il proprio oggetto.

Maggiori informazioni direttamente sul sito di GearBest.