Volantino Unieuro, tutto a tasso zero

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 18 aprile 2019. Volantino che mette al centro l’offerta lanciata dalla catena di elettronica di poter pagare gli acquisti sopra i 299 euro in comode rate mensili a tasso zero. Non solo tasso zero, comunque, ma anche tante proposte in molteplici categorie prodotto come smartphone, tablet, computer, televisori e tanto altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, Unieuro propone il Samsung Galaxy A7 a 259 euro, l’Honor 10 a 299 euro, l’Honor 9 Lite a 159,90 euro, il Huawei Mate 20 a 499,90 euro e l’iPhone XR a partire da 799 euro. Tante le proposte anche per chi fosse alla ricerca di un nuovo computer. Per esempio, l’Acer Aspire 5 con processore Intel Core i7 è proposto a 699,99 euro. In alternativa, il Lenovo Ideapad 330S con Intel Core i3 è in vendita a 449,99 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno rivolgere la loro attenzione sulla console Nintendo Switch proposta al prezzo di 299,99 euro.

Unieuro non fa mancare anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione, prodotti perfetti per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung UE49NU8000 con schermo da 49 pollici 4K è offerto al prezzo di 599 euro.

Un volantino molto ricco che propone anche accessori e periferiche per l’informatica, gadget come gli hoverboard, indossabili, robot per le pulizie domestiche e tantissimo altro ancora. Proprio per questo il suggerimento è quello di leggere con attenzione il volantino per non lasciarsi sfuggire qualche interessante offerta.

I prodotti in promozione sono disponibili sia online che in tutti i punti vendita della catena di elettronica sparsi per il territorio italiano.