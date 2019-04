WhatsApp, novità file audio e messaggi inoltrati

Candido Romano,

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta propone delle interessanti novità agli utenti con la nuova versione 2.19.97 per Android. Le novità riguardano l’invio dei file audio e i messaggi inoltrati soprattutto ai gruppi. Per il momento il nuovo aggiornamento non sarà disponibile per tutti gli utenti visto che è stato rilasciato tramite il Google Play Beta Program ed è rivolto solo alla versione Beta per Android. Attualmente però non è ancora possibile usufruire delle novità legati ai messaggi inoltrati nei gruppi perché gli sviluppatori di WhatsApp è ancora impegnato a verificare che non ci siano problemi di funzionamento per gli utenti.

Come cambia WhatsApp Beta con il nuovo aggiornamento

Prima di tutto ci sarà la possibilità di bloccare i messaggi Frequently Forwarded nei gruppi, cioè quelli etichettati per far sapere che sono stati inoltrati diverse volte dagli utenti. Con lo scopo di contrastare le fake news WhatsApp ha previsto una serie di nuove funzioni per consentire agli utenti di non inviare gli stessi messaggi già inoltrati più volte. Con la nuova versione Beta 2.19.97 è invece possibile bloccare l’invio di messaggi Frequently Forwarded nei gruppi. Saranno gli amministratori dello stesso gruppo a decidere quali messaggi bloccare. Per il momento questa nuova funzione è in fase di test solo per i dispositivi Android, ma non si conoscono ancora le tempistiche per il suo rilascio ufficiale.

WhatsApp beta for Android 2.19.1: WhatsApp is working on a new redesigned section to send audio files to contacts.

It supports audio preview and image preview of the audio file (if available).

Max 30 audio messages at a time.

FEATURE AVAILABLE IN FUTURE! pic.twitter.com/5hCIavpCcU — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 7, 2019

Un’altra novità del nuovo aggiornamento è legato al nuovo menù per l’invio dei file audio. In pratica il menù è stato ridisegnato con una grafica più moderna, mentre gli utenti hanno la possibilità non solo di riprodurre i singoli file prima dell’invio, ma possono anche selezionare fino ad un massimo di 30 file da inviare in contemporanea.