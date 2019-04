Qualcomm: IA e machine learning per le fotocamere

Filippo Vendrame,

Qualcomm ha approfittato dell’evento International Security Conference & Exposition per annunciare ampio supporto da parte dell’ecosistema alle piattaforme Qualcomm Vision Intelligence per le fotocamere. I principali OEM, ODM e collaboratori dell’ecosistema hanno integrato le piattaforme per offrire computing potente per l’elaborazione della fotocamera edge e on-device e per il machine learning, con un’efficienza termica eccezionale in un’ampia gamma di applicazioni IoT.

Per l’IA e gli strumenti di apprendimento automatico come il rilevamento, l’identificazione e la classificazione di persone, oggetti e suoni, le piattaforme Qualcomm Vision Intelligence 400 e 300 poggiano sui SoC QCS605 e QCS603. SoC basati sull’architettura Kryo che dispongono di un processore di segnale d’immagine avanzato (ISP), del Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine e della GPU Adreno. Questi chipset sono ideali per l’esecuzione di soluzioni per il machine learning e altri casi di utilizzo che richiedono l’elaborazione di video, il supporto analitico e la gestione di flussi simultanei di video.

Le piattaforme Qualcomm Vision Intelligence 400 e 300 offrono connettività, audio superiore e sicurezza per supportare lo sviluppo di dispositivi IoT con funzioni di sicurezza avanzate.

Jeffery Torrance, vice president, business development, Qualcomm Technologies, Inc.:

Sfruttando la potenza e la sicurezza della nostra tecnologia di processo in ambito applicativo stiamo unendo le nostre soluzioni di piattaforma con un’ampia base di clienti con l’obiettivo di costruire un ecosistema di fotocamere in grado di guidare l’entusiasmante evoluzione delle fotocamere intelligenti connesse. Le fotocamere di oggi richiedono connettività e interoperabilità superiori, computing eterogeneo e potente, oltre a funzionalità di IA e protezione per sicurezza e privacy, che Qualcomm Technologies è posizionata in maniera unica per offrire. Quasi ogni giorno spuntano nuove applicazioni di vision intelligence e ora abbiamo l’ecosistema adatto per permettere ai nostri clienti di offrire più facilmente e rapidamente una tecnologia differenziata, con prodotti che alimenteranno ulteriormente l’epoca delle invenzioni in ambito IoT.