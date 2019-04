Qualcomm e Swisscom lanciano il 5G in Svizzera

Filippo Vendrame,

Qualcomm e Swisscom portano il 5G in Europa con i primi servizi commerciali in Svizzera. Le due società, assieme ai principali produttori di dispositivi come LG, Askey e WNC, hanno annunciato oggi l’arrivo dei primi servizi commerciali 5G in Europa con il lancio della rete 5G di Swisscom. Questo lancio segna l’inizio di un rollout di reti 5G rapido ed esteso, nonché la disponibilità di smartphone Android nella regione durante tutto il 2019.

Tutti i produttori di dispositivi di questo annuncio che realizzano prodotti che opereranno sulle reti Swisscom utilizzano le soluzioni 5G di Qualcomm e nello specifico il SoC Qualcomm Snapdragon 855 con il modem X50 5G. Trattasi della prima piattaforma commerciale del settore progettata per offrire nuove esperienze, tra cui l’accesso quasi istantaneo ai servizi cloud, lo shopping AR, i giochi multiplayer basati su cloud, la collaborazione video in tempo reale e altro ancora.

Il viaggio nella tecnologia 5G di Qualcomm dura da molti anni e parte dalla ricerca sino ai primi prototipi e sperimentazioni. Tutto questo lavoro ha aperto la strada ai lanci commerciale delle reti 5G, degli smartphone e di altri dispositivi mobili conformi agli standard 5G NR.

La società americana continua, ovviamente, il suo lavoro di sviluppo in chiave 5G per espandere l’ecosistema dei nuovi servizi possibili grazie a queste nuove reti.

Enrico Salvatori, senior vice president and president, Qualcomm Europe/MEA, QUALCOMM Europe, Inc.:

Qualcomm Technologies è fiera di supportare Swisscom nel lancio della prima rete commerciale 5G in Europa. Questo traguardo è il risultato della forte collaborazione che ha interessato tutto l’ecosistema per accelerare la commercializzazione del 5G entro l’anno, in grado di garantire nuove ed entusiasmanti esperienze utente e Qualcomm Technologies è al centro di tutto ciò. Il 5G è una realtà ora in Europa, pronto ad arricchire radicalmente la nostra quotidianità.