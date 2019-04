Windows 10, tanti nuovi aggiornamenti cumulativi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti qualitativi per tutte le versioni di Windows 10 ancora supportate. In occasione del Patch Tuesday del mese di aprile 2019, il gigante del software ha distribuito alcuni correttivi volti a risolvere bug e problemi di sicurezza.

Per tutti coloro che dispongono di un PC con a bordo Windows 10 October 2018 Update, Microsoft ha rilasciato l’update KB4493509 che porta la build del sistema operativo alla versione 17763.437. Il change log non è particolarmente vasto. Tuttavia, l’aggiornamento risolve una serie di bug che permettono di migliorare la stabilità del sistema operativo. Per quanto concerne, invece, Windows 10 April 2018 Update, Microsoft ha distribuito la patch KB4493464 che porta la build del sistema operativo alla versione 17134.706. Il change log in questo caso è un po’ più interessante e si segnale un correttivo contro le minacce Spectre Variant 2 e Meltdown per i PC basati sulla piattaforma VIA.

Per i computer che ancora utilizzano Windows 10 Fall Creators Update, la società ha rilasciato la patch KB4493441 che porta la build del sistema operativo alla versione 16299.1087. Anche in questo caso il change log non è particolarmente lungo e si concentra sulla risoluzione di una serie di problemi.

Per i PC che utilizzano Windows 10 Creators Update è disponibile la patch KB4493474 che porta la build del sistema operativo alla release 15063.1747. Anche in quetso caso l’aggiornamento non propone un change log particolarmente significativo.

Per i PC con Windows 10 Anniversary Update è disponibile la patch KB4493470 che porta la build del sistema operativo alla versione 14393.2906. Change log in questo caso più significativo con un lungo elenco di correttivi.

Infine, per la primissima versione di Windows 10 è disponibile l’aggiornamento KB4493475 che porta la build del sistema operativo alla versione 10240.18186. Molti, in questo caso, i correttivi apportati.

I completi change log sono disponibili sulla pagina di supporto di Microsoft. Vista l’importanza degli aggiornamenti si suggerisce di scaricarli quanto prima attraverso lo strumento di Windows Update.