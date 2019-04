WhatsApp, si potranno ignorare le chat archiviate

Candido Romano,

WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per Android, precisamente la 2.19.101, che porta avanti lo sviluppo della Modalità Vacanza, di cui si è parlato già lo scorso ottobre. La chat di messaggistica è diventata ormai la più popolare al mondo: ogni giorno più di un miliardo di persone si scambiano messaggi ed entrano in gruppi di conversazione più disparati.

Proprio per coloro che vogliono prendersi una pausa da un gruppo, senza vederlo sempre in cima alla lista ogni volta che arriva un nuovo messaggio, WhatsApp sta sviluppando appunto la Modalità Vacanza, che permetterà di ignorare i messaggi anche delle chat archiviate. le novità della nuova beta riguardano proprio le chat archiviate, che ora hanno un sotto menu a parte. In questo modo non si dovrà più scrollare nella parte inferiore delle chat per accedere alla lista delle chat archiviate. Questa funzionalità è da subito disponibile nella beta.

La seconda novità riguarda la cosiddetta opzione “Ignora le chat archiviate”. Questa funzione impedirà la disconnessione delle chat archiviate quando arriva un nuovo messaggio. Una funzione un po’ diversa dalla Modalità Vacanza: attualmente quando si archivia una chat WhatsApp annulla automaticamente questa azione una volta che arriva un nuovo messaggio in quella chat. Grazie alla funzione Ignora chat archiviate le cose cambieranno presto per le chat da cui ci si vuole prendere una pausa: quando la funzione è abilitata dalle Impostazioni di notifica di WhatsApp, le chat archiviate non torneranno attive quando arrivano nuovi messaggi. Questa funzionalità è ancora in sviluppo e non è disponibile neanche nella beta.

Tutte queste funzionalità aggiuntive come al solito saranno disponibili per la versione standard dell’app, ma come sempre non ci sono date precise per il rilascio.