Amazon presenta la sua “House in a Box”

Flavio Piccioni,

In occasione della Milano Design Week, Amazon ha allestito uno spazio presso i suoi uffici in zona Porta Garibaldi, in collaborazione con lo studio di architettura AMA Albera Monti Architetti e di una moltitudine di brand. All’interno di “House in a Box” sono presenti due appartamenti in stile contemporaneo, completamente arredati con prodotti acquistabili su Amazon e con cui è possibile interagire durante la visita.

Troviamo infatti mobili e soluzioni d’arredo delle linee Alkove e Movian che il colosso dell’e-commerce ha recentemente lanciato anche nel nostro paese, ma anche prodotti di partner tecnologici come le lampade della linea Philips Hue, il termostato e il videocitofono di Bticino, televisori Samsung ed elettrodomestici connessi Candy SimplyFi.

Ogni prodotto è associato a uno SmileCode, una sorta di codice a barre che può essere inquadrato dall’applicazione Amazon sullo smartphone per essere condotti rapidamente alla pagina relativa al prodotto esaminato, dove è possibile trovare maggiori informazioni, ma si può anche aggiungerlo alla propria lista desideri o ordinare all’istante.

Vengono presentate anche Amazon Augmented Reality e Amazon 360 Spin, due nuove funzionalità presenti sull’app Amazon che permettono di visualizzare un mobile o una soluzione d’arredo direttamente nella propria casa e di vedere a 360° un rendering dello stesso prodotto. Inoltre, con Discover sarà possibile ricevere delle raccomandazioni personalizzate in base ai gusti e alle preferenze dimostrate durante la navigazione delle pagine di Amazon.

Al centro di tutti gli spazi della House in a Box c’è Alexa, con i vari dispositivi della gamma Echo a disposizione dei visitatori per arricchire la visita degli spazi e l’interazione con i prodotti esposti.

Amazon House in a Box sarà aperta al pubblico fino a sabato 13 aprile presso gli uffici di Amazon, in Viale Monte Grappa 3.