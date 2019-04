Microsoft, Outlook.com violato da un hacker

Filippo Vendrame,

Nel weekend, Microsoft ha dovuto affrontare un grosso problema di sicurezza. Un hacker ha avuto accesso indisturbato per ben 3 mesi ad una serie di account presenti su Outlook.com. Microsoft, infatti, ha iniziato ad avvisare alcuni utenti del suo servizio di posta elettronica che un hacker era riuscito ad accedere agli account nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 28 marzo 2019. La scoperta è avvenuta quasi per caso ed il gigante del software ha affermato che l’hacker avrebbe potuto visualizzare indirizzi email, i nomi delle cartelle e l’oggetto dei messaggi.

Fortunatamente, Microsoft fa sapere che il malintenzionato non ha avuto accesso al testo completo delle email o agli allegati. Non è chiaro quanti utenti di Outlook.com siano stati effettivamente coinvolti in questa violazione. Inoltre, la casa di Redmomd fa anche sapere che l’hacker non è riuscito ad ottenere i dati di login o altre informazioni personali degli utenti. In ogni caso, Microsoft suggerisce di modificare le credenziali d’accesso dei propri account per metterli al sicuro.

Microsoft, attraverso un comunicato ufficiale, si è scusato per il disagio e per quanto è accaduto ed ha fatto sapere che il team dei suoi esperti è al lavoro per risolvere il problema e per rafforzare le misure di sicurezza. Al momento non sarebbe emerso il responsabile del gesto e nemmeno il motivo per cui sia stato fatto.

Questo incidente di sicurezza arriva settimane dopo che un ex ricercatore della sicurezza ha ammesso di essere il responsabile di un hacking nei confronti dei server di Microsoft e Nintendo. I server di sviluppo Windows di Microsoft erano stati violati per diverse settimane a partire dal gennaio 2017, consentendo agli hacker di tutta Europa di accedere alle versioni preliminari di Windows.