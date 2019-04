Xbox One S All-Digital, dal 7 maggio a 229 euro

Filippo Vendrame,

Si avvicina il momento del debutto della nuova console Xbox One S All-Digital, sostanzialmente una variante dell’Xbox One S senza lettore ottico. Di questo prodotto si sta speculando già da un po’ di tempo e nel corso delle ultime settimane erano persino apparse le prime immagini della confezione di vendita. Dell’Xbox One S All-Digital si sa adesso qualcosa di più e cioè che si potrà preordinare dal prossimo 16 di aprile al prezzo di 229,99 euro (prezzo europeo). Le vendite inizieranno a partire dal prossimo 7 di maggio.

Queste novità giungono da Winfuture.de che è riuscito ad avere alcune conferme sulle indiscrezioni che circolavano già da un po’ di tempo. Visto che domani si tiene il nuovo appuntamento di Inside Xbox, è lecito immaginare che in quell’occasione Microsoft annunci ufficialmente la nuova console. La nuova Xbox One S All-Digital, secondo la fonte, non presenterà novità tecniche rispetto all’attuale Xbox One S. L’unica differenza, come detto, sarà l’assenza del lettore ottico. Il disco fisso interno sarà di 1 TB. Trattasi di un prodotto che punta dritto al mercato digitale dei giochi oggi in forte crescendo.

Inoltre, la nuova Xbox One S All-Digital ben si presta ad essere abbinata all’abbonamento Xbox Game Pass che permette di accedere ad oltre 100 giochi digitali da poter scaricare e giocare in ogni momento. La confezione di vendita mette in evidenza che la console sarà offerta con tre giochi inclusi e nello specifico Minecraft, Sea Of Thieves e Forza Horizon 3.

Per quanto riguarda il prezzo, è sicuramente inferiore a quello della console con lettore ottico ma forse non così più basso di quello che ci si poteva aspettare. Tuttavia, grazie alla concorrenza degli eShop è lecito ipotizzare che nel giro di poco tempo arrivino le prime offerte scontate.