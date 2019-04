Facebook Messenger, ufficiale la Dark Mode

Candido Romano,

Facebook Messenger ha ufficialmente la sua Dark Mode, attivabile per tutti gli utenti sui dispositivi Android e iOS. In realtà era già possibile sbloccarla dall’inizio di marzo, grazie al rilascio sperimentale della funzione da parte della società. Tutto quello che bisognava fare era l’invio ad un proprio contatto una emoji con la quale si attivava automaticamente la modalità scura, cioè lo spicchio di Luna 🌙.



Ora arriva in via ufficiale per tutti, tranne per ora per coloro che utilizzano la versione Lite di Facebook Messenger. Ultimamente gli sviluppatori hanno perfezionato il tema scuro della Dark Mode, ora quindi è attivabile da tutti quelli che la desiderano. Durante l’arco delle prossime ore sarà disponibile in tutto il mondo, dato che è in roll out. Non si deve in ogni caso aggiornare l’app, si vedrà in automatico l’azione per attivare la Modalità sfondo nero, questo è il nome ufficiale, all’interno del menu.

Ecco quindi come attivarla: è molto semplice, basta fare tap sulla foto profilo in alto a sinistra nella schermata Chat, da qui si apriranno le impostazioni e si può finalmente attivare la Modalità sfondo nero. Con questa novità Facebook dice di assicurare il giusto contrasto e vivacità, pur abbassando la luminosità.

La Dark Mode è molto utile in diverse occasioni, ma anche per altri motivi: prima di tutto permette di consumare meno batteria. Molti utenti la utilizzano di sera per non affaticare gli occhi durante la lettura, inoltre è molto adatta per gli smartphone che montano display OLED, che riescono a garantire neri perfetti. Infine, diciamolo pure, è anche una scelta di design dello stesso utente, dato che il nero è un colore molto elegante.