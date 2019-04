Ho. Mobile: confermate ho. 6.99 e ho. 11.99

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha confermato in blocco la sua offerta tariffaria. Gli interessati avranno tempo sino al prossimo 28 di aprile per aderire ad una delle due tariffe che l’operatore virtuale propone. Nello specifico, Ho. Mobile propone due soli piani tariffari: ho. 6.99 e ho. 11.99.

Il primo piano tariffario di Ho. Mobile è una speciale offerta operator attack attivabile solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da Iliad, Kena Mobile e dagli altri operatori virtuali. Il secondo piano tariffario, invece, è sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti. L’offerta ho. 6.99 prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 6,99 euro al mese. Spesa iniziale comprensiva dell’attivazione: 16,99 euro. L’offerta ho. 11.99, invece, propone sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al costo di 11,99 euro al mese. Spesa iniziale di 21,99 euro comprensiva anche dell’attivazione.

Con la dicitura 4G Basic si intende una connessione di rete mobile con velocità in 4G limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

I clienti che attiveranno queste tariffe potranno contare su offerte senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno delle tariffe l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nelle edicole convenzionate, oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale. Le ricariche possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale, l’app dedicata, nei negozi Ho. Mobile, nelle tabaccherie, nelle ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.