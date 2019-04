Xbox One, arriva April 2019 Xbox Update

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che dispongono di una console Xbox One. Microsoft ha rilasciato il tanto atteso April 2019 Xbox Update, cioè il nuovo aggiornamento funzionale per le sue console che porta in dote alcune interessanti novità. Aggiornamento che è stato testato nelle ultime settimane dagli Insider e che, adesso, arriva a tutti quanti.

Le novità che Microsoft ha introdotto in questo aggiornamento non solo “rivoluzionarie” ma permettono di migliorare l’esperienza d’uso delle console. Innanzitutto, il gigante del software ha deciso di migliorare le missioni di Xbox Game Pass che saranno accessibili direttamente dalla dashboard. In secondo luogo, Microsoft ha inserito nell’update una nuova mini tastiera che presenta forme più compatte. Un nuovo design progettato per rendere la digitazione più rapida. In caso di necessità sarà sempre accessibile anche la vecchia tastiera. Arriva anche una nuova opzione di riavvio all’interno della schermata di spegnimento.

Trattasi di un modo per rendere il riavvio della console più rapido in caso di necessità. Nel caso lo spazio sul disco inizi a scarseggiare, la console suggerirà quali titoli rimuovere per lasciare spazio sufficiente per la nuova installazione di un gioco che inizierà automaticamente quando sarà liberato lo spazio necessario.

Infine, il pulsante OneGuide su Xbox Media Remote può ora essere programmato per aprire qualsiasi app multimediale invece di OneGuide.

Novità, dunque, interessanti che piaceranno sicuramente ai possessori delle console. Lo sviluppo di Xbox One ovviamente non si è fermato. Attraverso alcuni Insider Microsoft ha già iniziato a testare le prime novità che arriveranno all’interno del successivo update delle console.

Per quanto riguarda questo aggiornamento, gli Insider già ne dispongono e quindi non dovranno ripetere il download e l’installazione della versione finale.