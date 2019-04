Amazon consegna nel garage di casa

Filippo Vendrame,

Amazon consegna i prodotti ordinati direttamente nel garage dei clienti, almeno in America. Gli iscritti al programma Prime americani potranno ricevere quanto ordinato direttamente nel garage di casa grazie a “Key for Garage“, il servizio di consegna che la società aveva annunciato lo scorso gennaio e che è un’espansione del servizio “Amazon Key” che consente ai corrieri della società di consegnare direttamente dentro le case dei clienti o nel bagagliaio delle loro auto.

Il nuovo servizio è un ottimo compromesso tra l’invasività di lasciare che un estraneo entri in casa e il rischio di lasciare il pacco fuori con tutti i problemi del caso. Tuttavia, per poter approfittare di questo nuovo servizio di consegna, i clienti dovranno dotare i loro garage di un apriporta compatibile con myQ come quelli di Chamberlain o LiftMaster. Amazon ha uno strumento disponibile sul suo sito che permette di verificare se la porta del proprio garage è compatibile con il servizio “Key for Garage”.

In caso di incompatibilità, Amazon vende direttamente il kit myQ Smart Garage Hub che permette di rendere compatibile il sistema di apertura della porta del garage con il servizio di consegna a domicilio.

Una volta risolto il problema del sistema di apertura del garage, i clienti Prime potranno selezionare l’opzione “In-Garage delivery” durante la fase di acquisto di un prodotto. I clienti Amazon potranno anche controllare a distanza l’accesso al loro garage utilizzando l’app Key by Amazon o monitorare lo spazio utilizzando Amazon Cloud Cam, disponibile come pacchetto aggiuntivo di Smart Garage Hub.

Il servizio Key by Amazon è ad oggi disponibile in 50 città americane. Key for Garage è disponibile in tutte le città in cui è disponibile Key by Amazon.

Nessuna menzione sul fatto che questi innovativi sistemi di consegna possano uscire dai confini americani.