Windows 10, le notifiche degli smartphone sui PC

Filippo Vendrame,

Microsoft continua silenziosamente a lavorare sull’app Your Phone (Il tuo telefono) per implementare diverse nuove funzionalità come la sincronizzazione degli SMS tra un PC Windows 10 ed uno smartphone o la possibilità di effettuare un vero e proprio mirroring del proprio smartphone Android su di un PC. Adesso, l’applicazione mostrerà sul PC tutte le notifiche ricevute sullo smartphone.

Vishnu Nath di Microsoft ha evidenziato come questa novità stia arrivando progressivamente nelle mani degli Insider. Le schermate dell’app condivise da Nath attraverso Twitter mostrano che l’app disporrà presto di una nuova scheda chiamata “Notificaions” (Notifiche). Apparentemente sembra che possa davvero contenere tutte le notifiche ricevute su di uno smartphone, comprese quelle di Messenger, Twitter ed altro. Se la notifica sarà eliminata lato PC, scomparirà anche lato smartphone e viceversa. Una funzionalità sicuramente molto comoda che permetterà sempre di più di poter gestire molti aspetti dello smartphone dal proprio PC Windows 10.

Si ricorda, al riguardo, che l’app Your Phone (Il tuo telefono) nasce proprio per avvicinare il mondo mobile con quello dei PC Windows 10.

Con l’uscita dal settore dei dispositivi mobile a seguito del fallimento del progetto Windows Phone, Microsoft si è concentrata, comunque, a portare i suoi servizi all’interno delle altre piattaforme. “Il tuo telefono” rappresenta l’evoluzione ultima di questo progetto e cioè la possibilità di integrare il più possibile gli smartphone all’interno di Windows 10 in maniera che gli utenti abbiano sempre a disposizione i loro dati e i loro servizi.

Le maggiori possibilità di interazione riguarderanno il mondo Android in quanto la “chiusura” di iOS non permette di implementare tutte le soluzioni che Microsoft sta sviluppando per l’app Your Phone (Il tuo telefono).