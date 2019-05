Windows 10 October 2018 Update, ancora un update

Filippo Vendrame,

Microsoft continua con il suo lavoro di affinamento di Windows 10. Alcuni giorni fa, la casa di Redmond aveva rilasciato una serie di aggiornamenti cumulativi per molte delle versioni di Windows 10 ancora supportate. In quell’occasione, però, la casa di Redmond non aveva distribuito alcun update per Windows 10 October 2018 Update. Questa lacuna è stata colmata da poche ore.

Trattasi di un aggiornamento qualitativo, cioè un update che va a correggere bug ed a affinare il funzionamento della piattaforma per garantire agli utenti la migliore esperienza d’uso possibile. Tutti coloro che dispongono di un PC con a bordo Windows 10 October 2018 Update possono scaricare ed installare la patch KB4501835 che porta la build del sistema operativo alla versione 17763.439.

Il change log condiviso da Microsoft mette in evidenza un buon numero di correttivi, segno che la società è andata a lavorare su molti aspetti del sistema operativo per ottimizzarlo.

Non deve stupire se il gigante del software continui a rilasciare nuovi aggiornamenti per Windows 10 anche al di fuori della ricorrenza del Patch Tuesday.

Microsoft ha abituato oramai i suoi utenti Windows 10 al rilascio di due aggiornamenti cumulativi al mese. Del resto sin dal debutto della prima versione di Windows 10, la società aveva evidenziato che avrebbe rilasciato aggiornamenti quando pronti senza dover aspettare particolari ricorrenze.

Il completo change log è disponibile all’interno della pagina di supporto di Windows 10. Curiosamente, al momento questo update non è distribuito attraverso Windows Update.

Gli interessati potranno scaricarlo attraverso Windows Server Update Services (WSUS) e a breve anche all’interno di Microsoft Update Catalog.

Non è chiaro se poi successivamente farà la sua apparizione anche all’interno di Windows Update per poter essere scaricato ed installato attraverso una via più tradizionale.