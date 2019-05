Mortal Kombat e Mario Kart nella Hall of Fame

Marco Locatelli,

Due new entry nella World Video Game Hall of Fame. Il The Strong National Museum of Play ha infatti annunciato che Mortal Kombat, Super Mario Kart, Colossal Cave Adventure e Solitario di Microsoft entrano nell’elenco dei più importanti videogiochi di tutti i tempi.

Questi dunque i nuovi titoli della Hall of Fame mondiale dei videogiochi, con buona pace per i fan di Half-Life, in nomination anche quest’anno ma fuori per un soffio. Insieme al popolare e iconico sparatutto in prima persona sci-fi targato Valve hanno fallito altri pesi massimi della storia videoludica come Candy Crush Saga, Centipede, Dance Dance Revolution, Myst, NBA 2K, Sid Meier’s Civilization, e Super Smash Bros. Melee.

Hanno influenzato in modo significativo l’industria dei videogiochi, la cultura popolare e la società in generale – ha dichiarato il National Museum of Play in merito alla scelta dei quattro videogiochi.

Di queste quattro new entry, Super Mario Kart e Mortal Kombat continuano ancora oggi ad andare forte sul mercato, con l’undicesima iterazione del picchiaduro che ha raggiunto gli scaffali dei negozi solo settimana scorsa. Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch continua a macinare buoni risultati di vendita, e Nintendo sta lavorando ad una versione per smartphone e tablet Android e iOS in arrivo in estate.

Che dire, invece, di Solitario di Microsoft, un “giochino” sviluppato ormai trent’anni fa dallo stagista Wes Cherry con l’obiettivo di aiutare i nuovi utenti a prendere dimestichezza con l’uso del mouse, ai tempi una periferica non così conosciuta come oggi. Colossal Cave Adventure è un’avventura testuale del 1976 che, come fanno sapere dal museo:

Ha spianato la strada ad un intero genere di giochi fantasy e di avventura, e ha ispirato direttamente altri titoli pionieristici come Adventureland e Zork

I quattro nuovi arrivati si uniscono a: John Madden Football, Tomb Raider, Final Fantasy VII, Sonic the Hedgehog, Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, Space Invaders, Doom, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris e World of Warcraft.