Axerve E-commerce Solutions abbraccia Satispay

Filippo Vendrame,

Novità molto importanti per Satispay, l’app italia che ha rivoluzionato il mercato dei pagamenti mobile. Axerve, il primo Hub dei Pagamenti in Italia, che fa parte dell’ecosistema Fabrick, ha annunciato l’integrazione con Satispay sulla propria piattaforma Axerve E-commerce Solutions che vanta una solida leadership nei servizi di gestione dei pagamenti online in tutti i settori merceologici servendo, con circa il 50% degli store online attivi in Italia, una quota estremamente rilevante del mercato.

L’integrazione di Satispay permette ad Axerve E-commerce Solutions di rafforzare la relazione tra i merchant suoi clienti e l’importante community di 650 mila persone che utilizzano attivamente l’app, un bacino di utenti per definizione attento alle più evolute tipologie di pagamento e ben disposto verso le opportunità di utilizzo. Per Satispay, che ha costruito la propria crescita anche sulla base della capacità di eliminare i problemi generati dall’accettazione dei pagamenti elettronici per i commercianti, ma che sicuramente in questa prima fase di vita ha visto una più forte penetrazione nel canale fisico, l’integrazione con la piattaforma Axerve E-commerce Solutions, rappresenta un’importante opportunità per portare i propri vantaggi anche al mondo online, accelerando fortemente la crescita in questo canale.

Inoltre, con una visione di più lungo periodo, alimentata anche dall’appartenenza all’ecosistema Fabrick nato per favorire l’incontro tra fintech, corporate e attori tradizionali del mondo finanziario, l’integrazione di Satispay si inserisce nella strategia omnicanale di Axerve. L’essere un vero HUB dei pagamenti in forza di soluzioni per POS, registratori di cassa e e-commerce che supportano 250 metodi di pagamento per offrire esperienze complete e servizi che uniscono e integrano l’acquisto online con quello nei negozi fisici, si sposa perfettamente con l’esperienza offerta dall’app di Satispay, che rappresenta per definizione il punto di congiunzione tra i due mondi: dalla possibilità di esplorare l’app georeferenziata per identificare le opportunità di acquisto più vicine o identificare i luoghi in cui ricevere un rimborso sul pagamento grazie alle opportunità di cashback, fino all’ esperienza di pagamento online estremamente fluida, completata semplicemente inserendo sul sito l’importo e numero di cellulare, senza alcuna password, per darne poi conferma dall’app.