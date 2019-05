Microsoft presenta Windows Terminal

Filippo Vendrame,

A Build 2019, Microsoft ha presentato Windows Terminal, una nuova app da riga di comando per Windows 10. Trattasi di un’app progettata per essere la porta preferenziale per l’accesso ad ambienti come PowerShell, Cmd e Windows Subsystem per Linux (WSL). Microsoft offrirà anche alcune possibilità di personalizzazione per l’app per gli sviluppatori che desiderano ottimizzare l’app Terminal (temi, scorciatoie ed altro). Inoltre ci sarà anche il supporto multi scheda. Ancora, l’app consentirà di utilizzare font ricchi di emoji e l’accelerazione GPU.

Il gigante del software sta pianificando di rendere disponibile l’app a metà giugno e trattasi di un progetto che evidenzia i continui sforzi di Microsoft per migliorare l’ambiente degli sviluppatori su Windows 10. Contestualmente e sempre dedicata agli sviluppatori, Microsoft ha annunciato anche Windows Subsystem per Linux 2. Grazie a questa nuova piattaforma, gli sviluppatori sperimenteranno fino al doppio della velocità per le operazioni pesanti del file system, come l’installazione di Node Package Manager. Grazie a queste novità dedicate al sistema operativo Windows 10, l’esperienza d’uso del WSL (Windows Subsystem for Linux) diventerà molto più interessante per gli sviluppatori.

Non è un mistero che la casa di Redmond da sempre punti molto sugli sviluppatori e queste novità vanno nella direzione di rendere più agevole il loro lavoro.

La casa di Redmond evidenzia che anche Windows Subsystem per Linux 2 arriverà nel mese di giugno. L’inizio dell’estate sarà molto interessante per gli sviluppatori Microsoft.