Microsoft Word più smart con l’IA per i testi

Filippo Vendrame,

A Build 2019, Microsoft ha annunciato un’interessante novità per l’app Word che grazie all’intelligenza artificiale migliorerà la scrittura delle persone. La casa di Redmond ha annunciato che sta portando avanti lo sviluppo della funzionalità “Ideas” per la versione online di Word che utilizza l’intelligenza artificiale per suggerire modifiche grammaticali, oltre ad altre variazioni ai testi. Oltre a rilevare gli errori di base, questa funzione può consigliare di riscrivere le frasi per migliorare la chiarezza e la leggibilità.

Grazie alla funzionalità “Ideas” per Word Online, le persone potranno scrivere testi più precisi che non richiederanno lunghe revisioni. Tale funzionalità potrebbe essere utile anche per le lunghe letture dei testi. L’apprendimento automatico può stimare i tempi di lettura, cogliere i punti chiave da un determinato testo e persino spiegare gli acronimi. Potrebbe quindi non essere più necessario leggere lunghissimi articoli per cogliere il senso del testo. Funzionalità molto utile soprattutto quando non si ha molto tempo a disposizione per studiare lunghi articoli. Inoltre, a completare il quadro delle novità, una funzionalità di progettazione di testi che aiuterà gli utenti a creare tabelle e altre parti di un documento.

Queste novità dovrebbero essere disponibili sotto forma di anteprima a partire dal prossimo mese di giugno. Se i test andranno bene, queste funzionalità arriveranno per tutti nel corso del prossimo autunno. L’applicazione dell’intelligenza artificiale in questo modo all’interno di Word Online potrebbe diventare una vera e propria killer application, soprattutto per tutti coloro che sono soliti utilizzare molto questa piattaforma, magari per studio o per la produttività in ambito lavorativo.

Maggiori dettagli saranno certamente condivisi in futuro al momento del lancio ufficiale di queste novità.