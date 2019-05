Elettrodomestici smart home: i must have

Filippo Vendrame,

Le soluzione per le smart home stanno progressivamente prendendo sempre più piede nelle case di tutto il mondo. La domotica negli ultimi anni ha fatto un importante passo in avanti. Grazie alla riduzione di prezzo di questi prodotti e alla facilità d’uso, sempre più persone si stanno convincendo a sceglierli per rendere più efficienti alcune attività casalinghe. Grazie inoltre agli smart speaker, molte persone si sono abituate a disporre di oggetti connessi in grado di svolgere alcuni compiti.

Il mercato delle smart home è quindi sempre più ricco di prodotti nuovi ed innovativi. Tuttavia, anche molti elettrodomestici “vecchio stile” si sono adattati a questa tendenza rivoluzionandosi ed integrando funzionalità smart. Ovviamente, se c’è l’interesse di acquistarli bisogna prima valutare la loro effettiva utilità e se si riuscirà a sfruttare tutte le loro potenzialità. In ambito domestico oggi spopolano i robot per le pulizie, vere e proprie evoluzioni smart degli aspirapolvere tradizionali. Dispositivi in grado di automatizzare la pulizia delle stanze e nelle loro declinazioni più sofisticate anche programmabili per poter muoversi in completa autonomia in precisi momenti della giornata.

Non mancano poi anche lavatrici smart che possono essere gestite da remoto. Esistono poi anche alcuni modelli di frigo con funzioni avanzate che offrono funzionalità davvero inedite. Non bisogna poi dimenticarsi delle televisioni che oggi sono diventate un hub per l’intrattenimento domestico visto che possono eseguire app di tutti i tipi e persino veri e propri giochi.

Smart home, i migliori elettrodomestici

iRobot Roomba 960 (↑)

iRobot Roomba 960 è un robot aspirapolvere che risolve molti problemi di tempo a casa. Questo modello è uno dei più sofisticati e può essere programmato persino attraverso un’applicazione dedicata. Sarà quindi possibile farlo partire in autonomia per pulire una o più stanze della casa tutti i giorni nel momento che più si desidera. Questo modello supporta persino Alexa. Questo significa che alcune funzionalità possono essere gestite direttamente con l’ausilio della voce.

Pro : affidabile, controllo remoto, Alexa

: affidabile, controllo remoto, Alexa Contro: nulla da segnalare

Ideale per le pulizie di ogni giorno, iRobot Roomba 960 costa 819 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

Samsung Family Hub 2.0 (↑)

Definire il Samsung Family Hub 2.0 un semplice frigo è molto azzardato. Questo frigo smart dispone di un maxi display esterno touch sui cui gira una versione personalizzata del sistema operativo Android. Sarà possibile eseguire diverse applicazioni, vedere video, scoprire nuove ricette e tanto altro. Presente anche un’applicazione che permette di gestire da remoto il frigo. In particolare, sarà anche possibile vedere da remoto direttamente dentro il frigo visto che sono presenti ben tre videocamere. Ottima soluzione per sapere in ogni momento quello che serve comprare.

Pro : funzioni avanzate, controllo remoto

: funzioni avanzate, controllo remoto Contro: non per tutte le tasche

Prezzo di 2.499 euro. (Scopri le offerte su Amazon)

Samsung QuickDrive (↑)

Anche il lavaggio dei vestiti può diventare smart con Samsung QuickDrive. Trattasi di una lavatrice che all’apparenza può sembrare normale ma che in realtà dispone di funzionalità avanzate. Oltre a disporre di programmi di lavaggio sofisticati per ottenere risultati ottimali, questa lavatrice può essere gestita da remoto attraverso un’applicazione per smartphone. App che permette di programmare i lavaggi e di avere tutto sotto controllo, comprese le funzionalità di diagnostica.

Pro : pulizia profonda, controllo remoto

: pulizia profonda, controllo remoto Contro: nulla da segnalare

Samsung QuickDrive deve essere connessa ad una rete WiFi per poter sfruttare queste funzioni smart. Prezzo di 1.699 euro. (Trova le promozioni su Amazon)

TV Smart Samsung UE49NU7170U (↑)

Samsung UE49NU7170U: schermo da 49 pollici con risoluzione 4K e piattaforma Smart TV. Un televisore quindi non solo in grado di offrire una qualità delle immagini di alto livello ma anche di garantire divertimento ed intrattenimento. Grazie alla piattaforma smart si avrà accesso a molte applicazioni per vedere contenuti in streaming, ascoltare la musica e persino giocare. Si gestisce il tutto attraverso un comodo telecomando.

Pro : 4K, piattaforma smart

: 4K, piattaforma smart Contro: non per tutte le tasche

Un prodotto di qualità per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Prezzo di 749 euro. (Acquista in promozione su Amazon).

Come scegliere (↑)

La scelta di un elettrodomestico smart dipende innanzitutto dal budget a disposizione e dalle proprie necessità. Il suggerimento è sempre quello di puntare su marche note e su prodotti ben rodati e non tropo particolari di cui magari non si riuscirebbe a sfruttarne i vantaggi. L’utilizzo e l’installazione sono banali in quanto non sono impegnativi. Inoltre, è molto facile trovare molte guide che spiegano come utilizzare questi prodotti.

Ovviamente è necessario che in casa sia presente una connessione WiFi senza la quale non si potranno sfruttare le funzioni smart di questi dispositivi.

La scelta della redazione (↑)

La scelta è facile e cade sul modello iRobot Roomba 960. La comodità di poter disporre di un robot aspirapolvere è davvero rilevante in quanto fa risparmiare molto tempo durante la giornata. Il livello di pulizia è molto buona e l’affidabilità massima. Avere qualcuno che pulisce la casa e la fa trovare sempre linda è un valore aggiunto notevole, soprattutto quando si torna a casa stanchi dal lavoro.

Il costo non è basso ma è sicuramente giustificato dall’alta qualità offerta.