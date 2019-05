Windows 10 20H1 build 18894 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato agli Insider la build 18894 di Windows 10 20H1. Trattasi di una nuova build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà nelle mani degli utenti la prossima primavera. Come noto, la casa di Redmond ha iniziato a testare con largo anticipo questa nuova declinazione del suo sistema operativo in quanto ha bisogno di sperimentare alcune cose che richiedono molto tempo.

Microsoft non ha mai esplicitato con precisione quali siano questi elementi che deve valutare con così largo anticipo. Proprio per questo erano girate voci che Windows 10 20H1 potesse includere alcune novità molto importanti. In realtà, sembra che le motivazioni siano molto più semplici e cioè che il gigante del software voglia semplicemente allineare lo sviluppo di Azure con quello di Windows 10. Per quanto riguarda le novità contenute all’interno di questa build, il change log non è particolarmente significativo.

Questo non deve stupire visto che Windows 10 20H1 è solamente all’inizio del suo sviluppo e le vere novità arriveranno solamente nel corso dei prossimi mesi. L’unica novità degna di menzione contenuta in questa build di sviluppo di Windows 10 è un miglioramento dell’app Esplora File con alcune modifiche estetiche e soprattutto con un nuovo e migliorato sistema di ricerca.

Non mancano poi tanti correttivi ed ottimizzazioni. Trattandosi di una build di sviluppo molto giovane sono presenti ancora tanti problemi. Per esempio, l’app Il tuo telefono non funziona in questa build.

Proprio per questo, il suggerimento per gli Insider è quello di sperimentare questa nuova build di sviluppo solamente all’interno di macchine espressamente dedicate ai test.

I più curiosi possono studiare le complete note di rilascio di questa nuova build direttamente dal blog ufficiale di Windows 10 sul sito di Microsoft.