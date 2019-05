Bixby APK su Samsung Galaxy S7, come si installa

Luca Colantuoni,

Bixby è stato annunciato da Samsung insieme ai Galaxy S8/S8+. L’assistente personale funziona ufficialmente solo sugli smartphone introdotti sul mercato negli anni successivi, ma qualcuno è riuscito ad installare Bixby anche sui Galaxy S7/S7 Edge. La procedura richiede una certa dimestichezza e il risultato finale non è garantito al 100% per una serie di motivi.

Al momento del lancio (febbraio 2016) sul Galaxy S7 era installato Android 6.0.1 Marshmallow con interfaccia TouchWiz. Samsung ha successivamente distribuito gli aggiornamenti ad Android 7.0 Nougat e 8.0 Oreo, entrambi con l’interfaccia Experience. Purtroppo il produttore coreano non ha incluso nessuna delle funzionalità di Bixby, nemmeno le più semplici Home e Reminder. Sui siti specializzati sono però comparse alcune guide che descrivono la procedura di “sideloading” delle singole app, senza effettuare il rooting dello smartphone.

La procedura prevede innanzitutto il download e l’installazione del launcher del Galaxy S8, denominato Samsung Experience Home. Ovviamente è necessario prima attivare l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni. Quindi deve essere installato il file APK di Bixby Home. Se non viene visualizzato con uno swipe da sinistra a destra occorre attivarlo nelle impostazioni del launcher accessibili con un tap prolungato sulla schermata home. Al termine deve essere riavviato lo smartphone.

Se vengono mostrati messaggi di errore si può ripetere l’operazione dopo aver cancellato la cache dell’app TouchWiz Home o riavviato lo smartphone in modalità provvisoria o attivato l’avvio sicuro nelle impostazioni. Come sottolineato all’inizio dell’articolo, l’installazione dovrebbe essere evitata da coloro che non sono in grado di ripristinare il funzionamento del dispositivo in caso di problemi. Una simile procedura può essere seguita per installare l’app Reminder.

Bixby Voice e Vision non possono funzionare sul Galaxy S7, in quanto non sono presenti i componenti hardware/software necessari. Al posto di Bixby Voice si deve usare il suo antenato S Voice.