TP-Link OneMesh, il Wi-Fi smart senza interruzioni

Candido Romano,

TP-Link ha annunciato OneMesh, nuovi dispositivi che sfruttano la tecnologia TP-Link Mesh per creare una rete Wi-Fi migliorata all’interno della propria casa. Grazie a questi prodotti si può ottenere una rete internet più estesa, senza zone d’ombra e disconnessioni. Purtroppo ogni giorno le reti domestiche fanno i conti con i limiti del segnale Wi-Fi: pareti spesse o appartamenti troppo grandi, in cui il router non può essere installato in posizione ottimale. La stessa cosa accade per gli appartamenti su più piani, ci sono ostacoli per la diffusione di un segnale forte e stabile in ogni angolo della casa.

La soluzione più comune consiste nell’aggiungere al router un range extender, per aumentare la portata della connessione. Permangono comunque diversi problemi, come il dover passare da una connessione all’altra mentre ci si sposta in casa, con le conseguenti disconnessioni. I prodotti TP-Link OneMesh creano invece tra di loro una rete Wi-Fi unificata Mesh, con una impostazione immediata grazie all’app Tether o al portale di gestione web.

I nuovi prodotti OneMesh

Ci sono due nuovi prodotti della gamma TP-Link OneMesh: il primo è il router Archer A7 (V5), con connettività fino a 1Gbps e capace di prestazioni su rete Wi-Fi con connessione simultanea a 2,4 GHz (450 Mbps) e 5 GHz (1.300 Gbps).

Il secondo è il Range Extender RE300, dispositivo creato per estendere il segnale Wi-Fi in tutta la casa sfruttando i benefici della tecnologia Mesh e la possibilità di operare sia sulla banda da 2,4 GHz, sia sui 5 GHz. L’azienda ha anche annunciato che presto saranno rilasciati aggiornamenti su diversi modelli storici della gamma TP-Link.

Prezzi e uscita

Il router Archer A7 (V5) è già disponibile nei negozi specializzati e il prezzo ufficiale è di 89,99 euro, mentre il Range Extender RE300 sarà disponibile a partire da giugno 2019 al prezzo di 34,99 euro.