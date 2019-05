Wikipedia bloccato in Cina in tutte le lingue

Marco Locatelli,

Il governo cinese ha bloccato Wikipedia in modalità differenti nel corso degli anni, ma come mostra un recente rapporto dell’Open Obervatory of Network Interference la Cina ha iniziato a bloccare l’enciclopedia online per definizione in tutte le lingue, e non solo nell’idioma cinese come già accaduto nel 2015.

La Wikimedia Foundation ha dichiarato all’AFP di non aver ricevuto notifiche relativamente a questo recente blocco. Al momento, però, non è chiaro il motivo per il quale la Cina abbia deciso di oscurare anche le altre versione linguistiche di Wikipedia. Tuttavia, – e probabilmente non è un caso (ma non si hanno al momento certezze) – la decisione arriva solo poche settimane prima del trentesimo anniversario delle proteste di piazza Tiananmen, come noto culminate in una violenta repressione da parte del governo.

La Cina solitamente blocca l’accesso a pagine web specifiche che fanno riferimento a quella storica tragedia (vedi il caso di Apple Music) , ma non può farlo su Wikipedia, dopo che il sito è passato al protocollo HTTPS, il che rende praticamente impossibile per i censori vedere le singole pagine visualizzate dagli utenti. Un divieto generalizzato di Wikipedia sarebbe l’unico modo per impedire agli internauti cinesi di leggere i contenuti, anche perché la traduzione è immediatamente disponibile.

Il governo cinese non ha avuto alcun timore nel reprimere le espressioni di libertà online e sui social, a tal punto da colpire utenti che hanno espresso il loro dissenso su Twitter; social tra l’altro inaccessibile nel paese asiatico.

Il blocco totale di Wikipedia potrebbe tuttavia essere una delle scelte più infelici e dolorose da parte del governo cinese: oscurare un patrimonio di conoscenza come quello fornito dall’enciclopedia online più importante di sempre impedisce ai cittadini cinesi – ma anche ai non residenti – l’accesso ad un database di contenuti davvero enorme e difficilmente sostituibile.