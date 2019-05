Ecovacs Robotics lancia il nuovo Deebot 715

Filippo Vendrame,

Ecovacs Robotics ha lanciato una nuova importante novità in ambito smart home. L’azienda ha annunciato il nuovo Deebot 715, un robot per le pulizie domestiche che si mette in luce per la sua efficienza e per le sue funzionalità. Deebot 715 è stato progettato per essere facile da utilizzare. Questo robot per le pulizie degli ambienti abitativi è dotato della tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 e di un serbatoio dell’acqua opzionale.

Il nuovo prodotto di Ecovacs Robotics si orienta ininterrottamente da solo grazie ai punti prefissati nelle stanze e visualizza un protocollo di pulizia sotto forma di mappa all’interno dell’applicazione Ecovacs Home al termine delle operazioni. Gli ostacoli vengono rilevati automaticamente e ogni stanza viene pulita in modo sistematico. Inoltre, grazie alla recente tecnologia dei sensori, la pulizia può essere effettuata anche in assenza di luce. Nel caso il robot rilevi una zona particolarmente sporca, utilizzerà la modalità Max che, grazie ad una potenza di aspirazione doppia, rimuove anche lo sporco più ostinato.

Inoltre, grazie alla presenza di un serbatoio d’acqua supplementare, Deebot 715 non solo è in grado di aspirare il pavimento, ma anche di pulirlo. Per fare questo, il contenitore della polvere dovrà essere rimosso e sostituito con il serbatoio d’acqua.

Il nuovo robot per le pulizie di Ecovacs Robotics è anche un dispositivo connesso che riceve costanti aggiornamenti OTA attraverso la rete WiFi. La gestione di questo interessante dispositivo avviene non solo attraverso la sua app dedicata ma anche utilizzando gli smart speaker Google Home e Amazon Echo.

Deebot 715 è in vendita su Amazon al prezzo consigliato di 399 euro. Maggiori dettagli tecnici direttamente all’interno del sito ufficiale del produttore.