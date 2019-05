Xiaomi Mi MIX 3 5G in Italia dal 23 maggio

Luca Colantuoni,

Il Mi MIX 3 5G sarà il primo smartphone 5G ad arrivare in Italia. Xiaomi ha confermato che il lancio ufficiale è previsto per il 23 maggio. La variante con modem Snapdragon X50 è disponibile in Svizzera dall’inizio di maggio e tra due giorni potrà essere acquistato anche nel nostro paese.

Il Mi MIX 3 5G possiede lo stesso design del modello LTE, ovvero uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) che scorre verso il basso per mostrare le due fotocamere frontali da 24 e 2 megapixel. Il meccanismo slider, realizzato con magneti permanenti al neodimio, resiste per oltre 300.000 aperture. Invece del vetro, Xiaomi ha utilizzato la ceramica per la cover. Oltre al processore Snapdragon 855 c’è una batteria di maggiore capacità (3.800 invece di 3.200 mAh).

La dotazione hardware comprende inoltre 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G (sub 6GHz/n78). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro e la porta USB Type-C.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi MIX 3, immagini dello smartphone

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Xiaomi ha anticipato i diretti concorrenti, portando in Italia il suo smartphone 5G, ma al momento non è possibile sfruttare la sua velocità dato che le reti di nuova generazione devono essere ancora attivate dagli operatori telefonici.

Il Mi MIX 3 5G sarà disponibile nella colorazione blu zaffiro. Il prezzo è 699,90 euro. Non è chiaro tuttavia perché in Spagna costi 100 euro in meno (il Mi 9, ad esempio, ha lo stesso prezzo nei due paesi).