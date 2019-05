Smart Home con Samsung: i migliori prodotti

Filippo Vendrame,

I prodotti per le smart home sono sempre più presenti all’interno delle case delle persone. La domotica oggi non è più un settore di nicchia accessibile a pochi e sempre più abitazioni si dotano di dispositivi smart in grado di semplificare alcune attività. Questo boom dipende da molti fattori. Innanzitutto sono disponibili all’acquisto un numero sempre maggiore di prodotti e sempre più facili da installare ed usare. Anche il loro costo è sceso sensibilmente. Inoltre, molti utenti hanno iniziato a famigliarizzare con i dispositivi intelligenti e connessi grazie all’utilizzo degli smart speaker che a prezzi interessanti sono entrati di prepotenza nelle case delle persone.

Grazie a questi prodotti, le persone hanno iniziato ad apprezzare l’utilità di tutti gli altri prodotti per le smart home. Tra i maggiori produttori che credono in questo settore c’è Samsung che offre ai suoi utenti una serie di prodotti smart che possono trovare facilmente posto nelle case. Il costruttore coreano produce ed ha portato in Italia diversi prodotti per la domotica. Ci sono sistemi di allarme, oppure veri e propri elettrodomestici connessi e tanto altro.

Prodotti per tutte le necessità ed anche per tutte le tasche

Samsung smart home, i migliori prodotti

Samsung SmartThings Hub (↑)

Samsung SmartThings Hub può essere tranquillamente visto come il “cervello” di una smart home. Grazie a questo hub, le persone possono gestire e controllare, anche da remoto, una moltitudine di prodotti per la domotica come luci, termostati e tanto altro.

Si controlla da remoto grazie ad un’app per iOS ed Android. Grazie al protocollo ZigBee, è davvero in grado di gestire moltissimi prodotti per la domotica. In questo modo sarà possibile centralizzare le impostazioni dei sistemi domotici di casa.

Pro

Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 129 euro. (Acquista su Amazon)

Samsung Family Hub 2.0 (↑)

Samsung Family Hub 2.0 è molto di più che un semplice frigo con qualche funzionalità smart. Grazie ad un maxi display touch, gli utenti potranno accedere ad una serie di funzionalità di valore aggiunto. Per esempio, potranno vedere video, scoprire ricette, appuntare note e liste di cose da fare e tanto altro. Tre fotocamere interne consentono di controllare ovunque e in qualsiasi momento cosa c’è dentro al frigorifero.

Pro

Contro: prezzo

In questo modo sarà possibile comprare i prodotti che davvero servono. Tanta tecnologia si fa, però, pagare cara: ben 2.499 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

Samsung POWERbot VR7000 (↑)

Samsung POWERbot VR7000 è un aspirapolvere robot in grado di automatizzare la pulizia di casa. Con il sensore ottimizzato FullView 2.0, Powerbot riconosce ed evita anche gli ostacoli piccoli ripassando sugli angoli per ben 3 volte ed evitando scale o ripide discese. POWERbot torna alla sua base di ricarica quando ha finito di pulire o in caso di batteria insufficiente.

Disponibile una comoda applicazione per smartphone che permette di gestire il funzionamento di questo interessante robot aspirapolvere.

Pro

Contro: nulla da segnalare

Un prodotto davvero smart che permette di risparmiare tempo prezioso e di avere sempre la casa in ordine. Prezzo di 629 euro. (Scopri le offerte di Amazon)

Samsung QuickDrive (↑)

Samsung QuickDrive è una lavatrice connessa. Oltre a disporre di funzionalità avanzate sul fonte della pulizia, dispone di una comoda applicazione per la gestione remota attraverso al quale monitorare i cicli di pulizia. Inoltre, l’app suggerirà le soluzioni di lavaggio migliori.

Pro

Contro: prezzo

Una lavatrice smart che permette di ottimizzare i lavaggi di casa. Tanta tecnologia però ha un prezzo: 1.699 euro. (Trova le promozioni su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere un prodotto per le smart home non è complesso. La prima cosa da fare è capire esattamente quale sia il proprio obiettivo. Se cioè puntare su elettrodomestici connessi o optare per soluzioni più strutturate in grado di automatizzare alcune funzioni della casa. Se non si hanno particolari esperienza in merito, il suggerimento è sempre quello di partire in punta di piedi e scegliere innanzitutto prodotti non complessi che permettano di testare i vantaggi dei sistemi domotici senza complicazioni e senza affrontare spese importanti.

Può essere vantaggioso iniziare con i sistemi standalone che possono funzionare autonomamente e non richiedono hub di gestione esterni o altre apparecchiature sofisticate.

La scelta della redazione (↑)

Proprio per questo, il Samsung POWERbot VR7000 può essere un’opzione molto valida per iniziare a testare i vantaggi dei prodotti per smart home. Trattasi di un prodotto molto pratico che permette di rendere automatiche le pulizie quotidiane di casa. Una volta programmato parte e torna alla base in maniera del tutto automatica.

Agli utenti solamente il compito di pulire e svuotare il cassetto in cui lo sporco viene aspirato. Grazie alla connettività e all’app dedicata, le persone saranno poi in grado di gestirlo tranquillamente da smartphone.