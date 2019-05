IKEA, si potrà acquistare online tramite app

Filippo Vendrame,

IKEA sta per porre in essere una piccola grande rivoluzione del suo business. Il colosso dei mobili ha deciso di puntare maggiormente sulle vendite online. Attualmente, IKEA dispone di un’applicazione per smartphone che però è sostanzialmente solo una grande vetrina. Per fare acquisti, le persone o acquistano online attraverso il sito vero e proprio, oppure si devono recare fisicamente in uno dei molti store dell’azienda.

Le cose, però, stanno per cambiare. Durante un’intervista con Reuters, Barbara Martin Coppola, digital chief di IKEA, ha fatto sapere che la società sta preparando una nuova versione dell’app attraverso la quale finalmente i clienti potranno acquistare i mobili e gli accessori direttamente dal loro smartphone senza dover passare per il sito ufficiale del Gruppo. L’app permetterà anche di simulare la presenza degli oggetti all’interno della propria stanza per vedere l’effetto finale prima di passare alla fase di acquisto vera e propria. Più peso all’online, dunque, con IKEA che sta progressivamente testando nuovi modi per avvicinare i clienti anche attraverso dei mini store.

Gli acquisti attraverso smartphone oggi sono una prassi consolidata e quindi il colosso dei mobili certamente non intende perdere questo importante canale di business. L’app, però, non arriverà subito per tutti i mercati.

L’applicazione sarà lanciata innanzitutto in Francia e nei Paesi Bassi e verrà poi resa disponibile nei primi otto mercati di IKEA, tra cui Germania, Stati Uniti e Cina, entro la fine dell’anno. Nessuna menzione dell’Italia ma l’auspicio è che rientri all’interno della finestra che vede il lancio dell’app nella parte finale dell’anno.