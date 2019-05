Microsoft Pro IntelliMouse, mouse per il gaming

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato un nuovo mouse per il gaming, il modello “Pro IntelliMouse“. La casa di Redmond aveva lanciato il primo “IntelliMouse” 23 anni fa nel 1996. Quel primo mouse era stato un punto di svolta e ogni nuovo modello introduceva miglioramenti significativi. L’ultimo aggiornamento importante risale al 2017 con il modello “Classic IntelliMouse”, un mouse perfetto per le attività sul computer di ogni giorno che aveva introdotto un sensore per il tracciamento più veloce ed un migliore feedback dei tasti.

Adesso, Microsoft fa un ulteriore passo in avanti con il modello “Pro IntelliMouse” che oltre ad essere un mouse perfetto per lavorare, è anche adatto al gaming. Questa periferica dispone di un sensore per il tracciamento ancora più rapido, in grado di rilevare anche i più piccoli movimenti con maggiore velocità. Il design è stato leggermente modificato e richiama in alcuni tratti gli accessori Xbox. Inoltre, è dotato di un cavo intrecciato per essere il più resistente possibile. Microsoft ha lavorato molto anche per migliorare la reattività dei tasti. Inoltre, gli utenti potranno configurare il loro funzionamento direttamente dal PC.

Come tutti i precedenti modelli, anche questo dispone di una piccola lucina posteriore che in questo caso può essere modificata nel colore per adattarla all’ambiente o al tipo di gioco. Microsoft Pro IntelliMouse garantisce un’ottima ergonomia. Non è un mouse wireless e quindi non ci saranno problemi di latenza o di accoppiamento all’accensione del PC.

Leggero e facile da utilizzare, questo mouse continua ad offrire l’alta qualità dei prodotti della famiglia IntelliMouse.

Arriverà nei colori Dark Shadow e Light Shadow a fine maggio in Canada e negli USA. Successivamente, a partire dal mese di luglio, il mouse sarà reso disponibile anche in Europa ed in Asia. Prezzo di 59,99 dollari.