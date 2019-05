Redmi K20 Pro, schermo AMOLED e Snapdragon 855

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, il produttore cinese ha annunciato il primo top di gamma del catalogo Redmi, finora composto da modelli di fascia media e bassa. Si tratta del Redmi K20 Pro con schermo AMOLED e processore Snapdragon 855. Gli utenti potranno anche acquistare il Redmi K20 con processore Snapdragon 730.

Esternamente non ci sono differente tra i due smartphone. Entrambi hanno una cover in vetro 3D con gradienti. Per i colori rosso e blu sono state create sfumature che simulano le fiamme, mentre per il colore nero c’è una texture simile al Kevlar. L’ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 91,9% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici su tre lati (2,1 millimetri) e adottando un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale da 20 megapixel.

Per la tripla fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 48, 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.75), grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.4) con zoom lossless 2x. L’unica differenza è rappresentata dal sensore principale (Sony IMX586 per Redmi K20 Pro e Sony IMX582 per Redmi K20). Entrambi gli smartphone hanno il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitale in-display di tipo ottico.

Il Redmi K20 Pro integra un processore Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage, mentre la dotazione hardware del Redmi K20 comprende il processore Snapdragon 730, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida (27 Watt per Redmi K20 Pro e 18 watt per Redmi K20). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

I prezzi del Redmi K20 Pro, disponibile dal 1 giugno, sono 2.499 yuan (6GB+64GB), 2.599 yuan (6GB+128GB), 2.799 yuan (8GB+128GB) e 2.999 yuan (8GB+256GB). I prezzi del Redmi K20, disponibile dal 6 giugno, sono 1.999 yuan (6GB+64GB) e 2.099 yuan (6GB+128GB). Non è noto se e quando verranno distribuiti anche in Europa.