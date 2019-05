PS Plus, svelati i giochi gratuiti di giugno 2019

Marco Locatelli,

Torna puntualissimo l’appuntamento con i videogiochi gratuiti riservati agli abbonati al servizio PlayStation Plus e che saranno disponibili al download a partire dal 4 giugno 2019.

Sono solo due i videogiochi scaricabili gratuitamente per gli abbonati a PS Plus nel mese di giugno, e tutti solo per la console PlayStation 4: già da qualche mese (precisamente da marzo 2019) Sony ha infatti deciso di abbandonare i “regali” per le vecchia PS3 e per la portatile PS Vita.

I due titoli gratis sono Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Il primo è una collector con Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, compresi tutti i DLC e la modalità multiplayer.

Sonic Mania è invece un platform game bidimensionale uscito su PS4 ad agosto 2017 (distribuito poi anche per Xbox One, Nintendo Switch e PC) e che si contraddistingue per uno stile retro che riporta alla mente i vecchi capitolo anni ’90 del riccio blu – che tra l’altro sbarcherà al cinema con un tie-in nel 2020 con Jim Carrey nei panni del cattivo Dr. Eggman – quelli del Sega Mega Drive. Il giocatore può decidere se vestire i panni di Sonic, ma anche quelli di Tails o Knuckles, ed è chiamato ad affrontare lo storico nemico Dr Eggman. Tra l’altro non tutti sanno che il gioco è nato come un progetto sviluppato da fan-programmatori.

Attenzione, perché chi non lo avesse ancora fatto, fino al 3 giugno 2019 potrà riscattare i due titoli gratuiti di maggio, che sono: What Remains of Edith Finch e Overcooked.

Ricordiamo inoltre che da qualche mese su PlayStation Store gli utenti hanno la possibilità di richiedere un rimborso fino a 14 giorni dopo la data di acquisto, ma solo nel caso in cui il contenuto non sia stato scaricato o trasmesso in streaming.