LG G8s ThinQ disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato il nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. In Italia è ora disponibile il G8s ThinQ, una versione con specifiche leggermente inferiori a quelle del G8 ThinQ. Si tratta comunque di uno smartphone di fascia alta con interessanti caratteristiche, tra cui la Z Camera che può essere utilizzata per varie funzionalità.

Il G8s ThinQ possiede una cover in vetro (Gorilla Glass 6) e uno schermo OLED FullVision da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2248×1080 pixel), rapporto di aspetto 18.7:9 e supporto HDR10. Nella parte superiore c’è un notch piuttosto ampio che ospita la capsula auricolare, la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/1.9) e la Z Camera, composta da un emettitore ad infrarossi e un sensore ToF 8time-of-Flight), che può essere utilizzata per il riconoscimento facciale 3D e per la funzionalità Hand ID.

Quest’ultima consente lo sblocco dello smartphone attraverso il riconoscimento delle vene nella mano. Viene infatti creata una mappa digitale delle vene, in base al grado di assorbimento del segnale ad infrarossi da parte dell’emoglobina nel sangue. Air Motion permette invece di eseguire varie operazioni (rispondere alle chiamate, avviare le app, regolare il volume e altre), muovendo la mano davanti alla Z Camera.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di storage UFS 2.1, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.550 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12, 13 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8), grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.6) con zoom ottico 2x. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Due i colori disponibili al lancio: Mirror Black e Mirror Teal. Il prezzo del G8s ThinQ è 769,90 euro.