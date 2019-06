Amazon Prime Day 2019, indiscrezioni sulle date

Filippo Vendrame,

Trapelano le prime informazioni sulle possibili date dell’Amazon Prime Day 2019. Secondo CNET che ha riportato l’indiscrezione, uno degli eventi più attesi dell’anno di Amazon potrebbe tenersi nella settimana che inizia il prossimo 15 luglio. Secondo quanto emerso, dunque, le promozioni potrebbero iniziare in quella data per finire, poi, il successivo 17 luglio. Ovviamente, come tutte le indiscrezioni, vanno prese con le dovute cautele sebbene il periodo sia quello che tradizionalmente l’azienda americana scelga per questa sua promozione.

L’edizione 2019 del Prime Day sarà la quinta ed oramai è un appuntamento molto importante sia per l’azienda che per i suoi clienti. Per gli utenti, questo evento rappresenta una grande opportunità di risparmio visto che generalmente sono migliaia i prodotti proposti con forti sconti. Per Amazon, ovviamente, il prime Day è un’occasione di incrementare in maniera importante il proprio business. La promozione, si ricorda, è riservata solamente a tutti coloro che sono iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime che da diritto anche ad altri vantaggi come spedizioni in 1 giorno e l’accesso a servizi di valore aggiunto come Prime Video.

Nessun problema per i non iscritti, comunque, perché Amaon Prime prevede un mese di prova gratuito. Dunque, ci si potrà iscrivere per accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire l’abbonamento senza pagare nulla.

L’Amazon Prime Day non è certamente l’unica iniziativa speciale che il colosso dell’ecommerce lancia nel corso dell’anno. Al riguardo si ricordano il Black Friday e il Cyber Monday. Nell’attesa che Amazon annunci l’appuntamento del Prime Day 2019, si ricorda che Webnews seguirà da molto vicino l’evento suggerendo i migliori prodotti che saranno proposti in sconto.