Surface Pro 6 in sconto su Amazon

Filippo Vendrame,

Surface Pro 6 è proposto in sconto su Amazon. Buone notizie, dunque, per tutti coloro che volessero mettere le mani su questo interessante 2-in-1 di Microsoft. Il gigante dell’ecommerce ha deciso di scontare tutte le versioni di questo device all’interno del suo eShop. Risparmi importanti visti i prezzi di partenza del Surface Pro 6 non alla portata di tutti anche se riflettono l’alta qualità del prodotto.

Il modello in sconto più interessante è sicuramente il Surface Pro 6 con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD che Amazon propone al prezzo di 799 euro. Ma, come detto, tutte le varianti del 2-in-1 del gigante del software sono in offerta. Il suggerimento, dunque, è quello di visionare tutti gli sconti per non perdere la possibilità di acquistare il Surface Pro 6 risparmiando cifre molto interessanti. Gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere quanto acquistato in 1 giorno se il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Il Surface Pro 6, si ricorda, è un raffinato e potente 2-in-1 Windows 10 di Microsoft. La sua scheda tecnica è davvero molto interessante. Questo device dispone di un display PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel (267 PPI) e aspect ratio da 3:2. I processori usati nel device sono tutti Intel di ottava generazione in grado di garantire ottime prestazioni.

Presenti anche due fotocamere. Quella posteriore adotta un sensore da 8 MP (autofocus) che è in grado di registrare video alla risoluzione massima del Full HD. Frontalmente, invece, spicca un sensore da 5MP in grado di consentire le videochiamate con Skype alla risoluzione massima del Full HD. Sempre frontalmente spicca anche il sensore utilizzato da Windows Hello per lo sblocco biometrico.

Surface Pro 6 è compatibile con la Surface Pen ed il Surface Dial. Il sistema operativo offerto di serie è Windows 10 Home.