Huawei Mediapad T5 in offerta su Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon propone in forte sconto il tablet pc Huawei Mediapad T5 che potrà essere acquistato al prezzo di 135 euro, ma solo per la giornata di oggi. Trattasi di una promozione davvero molto interessante in quanto questo prodotto offre un eccellente rapporto qualità prezzo. Huawei Mediapad T5 è un buon tablet pc Android adatto all’intrattenimento per guardare film ed ascoltare la musica. Inoltre, non ci sono problemi nemmeno a navigare sul Web o a gestire la posta elettronica.

Un prodotto, dunque, che promette di fare molto bene molte delle più comuni attività che si svolgono all’interno di un tablet pc, senza dover arrivare ad investire cifre molto importanti. Dal punto delle specifiche tecniche, Huawei Mediapad T5 garantisce una buona ergonomia grazie al peso di appena 460 grammi di peso e allo spessore di appena 7,88 mm. Ottimo il livello costruttivo grazie alla presenza di un corpo unibody in metallo. Il tablet pc Android dispone di un display da 10,1 pollici (risoluzione 1920 x 1200) che permette una visione ottimale in ogni singolo dettaglio: lo schermo da 16:10 è ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. Due speaker in grado di riprodurre un audio potente e di alta qualità per la musica preferita.

La tecnologia audio HUAWEI Histen rende, invece, il suono più ricco. Il processore octa-core con una frequenza principale fino a 2,36 GHz con 2 GB di RAM offre eccellenti prestazioni pur consumando meno energia. Le dimensioni della memoria possono essere facilmente aumentate fino a 256 GB utilizzando una scheda microSD (16 GB quella base).

Per chi ha bambini in casa che potrebbero utilizzare il tablet pc, il Children’s Corner offre uno spazio divertente dove i più piccoli possono giocare e imparare con tante applicazioni progettate appositamente per loro.

Si ricorda, infine, che gli abbonati al programma Amazon Prime potranno ricevere il prodotto con spedizione in 1 giorno.