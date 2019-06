Instagram sostiene la comunità LGBT+, le novità

Candido Romano,

Instagram ha annunciato una lunga serie di iniziative in occasione del Pride Month, a sostegno dell’inclusività e della comunità LGBT+. Prossimamente arriverà una nuova funzione che permetterà di creare profili nei quali le persone possano identificarsi, al di là di “uomo” o “donna”. La novità arriverà sia su Android che su iOS, anche in occasione dell’introduzione dell’hashtag #UntoldPride, che celebra proprio la comunità LGBTQ+ durante il World Pride di New York.

Cosa cambia nella sostanza? Le modifiche riguardano la possibilità di selezionare nelle impostazioni del profilo un genere differente da “uomo”, “donna” o “non specificato”. Come si vede dall’immagine rilasciata dalla stessa società, si vedono le opzioni “Custom”, cioè “personalizzato” e successivamente “Gender Nonconforming”, ma si parla anche dell’inclusione di altre opzioni o personalizzazioni.

Basterà accedere al profilo, poi in modifica profilo e scorrere in basso per trovare le impostazioni relative al genere. Ecco cosa si legge sul blog ufficiale:

#UntoldPride è ispirato dalle illimitate espressioni di orgoglio che vediamo su Instagram ogni giorno. Se stai imparando a conoscere i trans rivoluzionari come Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, o se condividi la tua storia #outout, #UntoldPride è un’opportunità per riflettere, connettere e condividere ciò che significa essere LGBTQ+.

Infine Instagram ha lanciato alcuni particolari hashtag: digitando in particolare #bornperfect, #equalitymatters, #accelerateacceptance o #pride2019, questi si trasformeranno con un gradiente arcobaleno.