Microsoft rilascia il Patch Tuesday di giugno 2019

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di giugno 2019. Accanto a molti nuovi aggiornamenti cumulativi distribuiti per quasi tutte le versioni di Windows 10 ancora oggi supportate, il gigante del software ha rilasciato nuovi update anche per Windows 7 e Windows 8.1. Aggiornamenti volti a risolvere diverse criticità soprattutto lato sicurezza.

Entrando nello specifico di questa nuova tornata di update, Microsoft, per Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1, ha distribuito la patch KB4503292. Il change log non è particolarmente ampio e mette in evidenza la correzione di alcuni bug e di alcune vulnerabilità. Disponibile anche la patch KB4503269 che va a risolvere solo problemi di sicurezza. Per i PC con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2, la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4503276. Anche in questo caso il change log mette in evidenza la risoluzione di alcuni bug e vulnerabilità.

Disponibile pure la patch KB4503290 che va a risolvere solamente alcune criticità lato sicurezza. Gli interessati possono andare a visionare e studiare i completi change log degli aggiornamenti direttamente dalle pagine di supporto di Microsoft. Trattandosi di aggiornamenti che vanno a risolvere diverse vulnerabilità del sistema operativo, il suggerimento è quello di provvedere all’installazione quanto prima attraverso il canonico strumento di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche apportate. Da evidenziare che questi aggiornamenti non vanno ad introdurre alcuna nuova funzionalità. Lo sviluppo di Windows 7 e Windows 8.1 riguarda essenzialmente solamente la correzioni di bug e la risoluzione di vulnerabilità.