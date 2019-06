Amazon sconta iRobot Roomba 671

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di scontare iRobot Roomba 671. Buone notizie, dunque, per chi avesse intenzione di acquistare un robot per le pulizie domestiche. Il colosso dell’ecommerce ha deciso di proporre questo interessante prodotto al prezzo promozionale di 299 euro. Se l’obiettivo è quello di automatizzare la pulizia di casa, trattasi di un’offerta davvero da prendere in considerazione.

Infatti, iRobot Roomba 671 è un robot aspirapolvere progettato per offrire una pulizia accurata degli ambienti, consentendo, così, alle persone di risparmiare tempo prezioso ogni giorno. Utilizzando un sistema di pulizia brevettato, a tre fasi, Roomba aspira accuratamente ogni sezione del pavimento più volte. Con la tecnologia AeroVac e un design unico, Roomba 671 aspira efficacemente i capelli e i peli di animali domestici. Roomba è l’unico robot aspirapolvere dotato di due spazzole pulenti: una per sollevare lo sporco e l’altra per raccoglierlo.

Una serie completa di sensori intelligenti consentono a Roomba 671 di pulire sotto ed attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli.

Il modello iRobot Roomba 671 fa parte della famiglia di prodotti connessi del costruttore americano.

Questo significa che dispone del supporto WiFi che permette ai possessori di poterlo controllare da remoto attraverso un’applicazione dedicata. Sarà quindi possibile aggiornare il firmware, programmare la pulizia e tanto altro, in pochi e semplici passaggi attraverso l’applicazione.

Inoltre, cosa ancora più interessante, iRobot Roomba 671 supporta Alexa. Gli utenti, quindi, potranno gestirlo anche attraverso dei semplici comandi vocali.

Gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere il loro acquisto con la spedizione in 1 giorno. Maggiori informazioni sul prodotto in promozione direttamente all’interno dell’eShop di Amazon Italia.