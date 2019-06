Facebook, FED 2019 a Milano l’11 luglio

Candido Romano,

Inizia l’11 luglio al Mico di Milano la quarta edizione del FED 2019, il Forum dell’Economia Digitale, organizzata da Facebook Italia con la collaborazione di Giovani Imprenditori Confindustria. Quest’anno l’evento affronterà il tema Be the Change per discutere del presente e del futuro dell’economia digitale. A questo indirizzo ci si può registrare all’evento.

Si parlerà quindi di trasformazione sociale, economica e tecnologica del futuro che ovviamente prevedono un cambiamento per tutti i cittadini e lavoratori.

Il dibattito sarà moderato da Vittoria Cabello e Nicolò De Devitiis. All’evento è prevista la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Tra i tanti ospiti ci saranno anche Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico; Brunello Cucinelli, Presidente e AD di Brunello Cuccinelli; Enrico Mentana, Direttore TG La7; Paolo Genovese, scrittore e regista; Paolo De Nadai, Fondatore Scuolazoo & Weroad; Marco Siracusano, Amministratore Delegato Poste-Pay; Roberto Cingolani, Direttore Scientifico IIT; Rita Cucchiara, Direttrice Lab Cini; Valeria Cagnina & Francesco Baldassarre, Co-Founder & Mentor di Passion; Martina Cusano ed Elisa Tattoni, Fondatrici di Mukako; Oscar Di Montigny, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum; Federica Fumagalli & Eleonora Ingannamorte, digital storyteller; Filippo Perini, Head Of Design Italdesign Giugiaro; Simone Puksic, Presidente Assinter.

FED 2019 intende offrire al proprio pubblico nuovi spunti di riflessione attraverso esempi concreti su come l’innovazione possa spesso nascere dalle ambizioni. La quarta edizione del Forum segna ancora una volta la partnership con la RAI che seguirà in modalità crossmediale gli eventi con RaiNews24 e Radio1. L’edizione 2018 di FED ha ottenuto un grande successo con un pubblico di oltre 1.800 persone e più di 500.000 mila visualizzazioni in diretta Facebook. Luca Colombo Country Director Facebook Italy, ha così commentato la quarta edizione del Forum:

Forte del successo degli anni precedenti, FED 2019 si propone di essere una piattaforma di dibattito tra aziende, organizzazioni e istituzioni sui temi del cambiamento e della trasformazione. Durante la quarta edizione del Forum, racconteremo, infatti, storie di trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche attraverso le testimonianze di persone e imprese che sono riuscite a portare il nuovo nella nostra quotidianità. I protagonisti che condivideranno le loro esperienze incarnano in pieno uno dei valori chiave di Facebook, ‘Be bold’. In un mondo che sta cambiando così in fretta, crediamo che per conquistare nuovi traguardi e raggiungere dei cambiamenti concreti sia necessario correre dei rischi e porsi degli obiettivi ambiziosi, anche se talvolta possono sembrare irraggiungibili.

Anche Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria, ha reso noto:

Ancora una volta il FED si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del panorama italiano sull’evoluzione del digitale e sull’impatto che questo porta nella vita delle nostre imprese. Quest’anno però il focus sarà anche sull’impatto nella quotidianità di ognuno di noi, come imprenditori ma anche come cittadini. Be the change è da sempre un monito per i Giovani Imprenditori e una perfetta sintesi di quello che il Movimento rappresenta ed è per questo che ne abbiamo fatto il titolo di questo quarto appuntamento.