Internet Festival 2019: #leregoledelgioco

Si rinnova anche nel 2019 l’importante appuntamento dell’Internet Festival. Trattasi del più importante evento italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti che si terrà quest’anno, dal 10 al 13 ottobre 2019, sempre nella città di Pisa. La parola chiave dell’appuntamento del 2019 è #leregoledelgioco.

Una scelta non certamente fatta a caso visto che il gioco è una delle componenti fondamentali nella formazione della personalità di una persona a tutte le età e indipendentemente dalle vari vicissitudini della vita e dalle condizioni economiche. Senza il gioco, la vita diventa molto più grigia. Ma il gioco è anche uno dei più importanti vettori della Rete. La creatività, infatti, è stimolata dal gioco che però ha comunque bisogno di alcune precise regole.

Se mancano o non funzionano, accade che, prima, i singoli vivano nell’incertezza e, poi, il più forte o il più scaltro s’impongano. Gli esempi non mancano. In assenza di regole e grazie a marketing tanto in apparenza gioiosi quanto di fatto prevaricanti, gli operatori globali hanno progettato e applicato modelli di business che non prevedono concorrenza. Con la scusa di metterci a disposizione il meglio di Internet, hanno stravolto le relazioni economiche e sociali. In cambio di labili rapporti interpersonali, ci hanno sottratto ogni privacy. Anziché aiutarci a scegliere, ci hanno costretti a subire le loro scelte.