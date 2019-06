WMF: Seedble, workshop su Open Innovation

Filippo Vendrame,

Al Web Marketing Festival (WMF), Webnews invita Seedble a parlare di innovazione. Il 20 giugno 2019 alle ore 11.20, prima giornata dell’importante appuntamento incentrato sui temi dell’innovazione digitale, prenderà il via il workshop “A bold innovation: come progettare l’Open Innovation per fare grandi cose” condotto da Seedble e patrocinato da Webnews.

Il Workshop che si terrà al Web Marketing Festival metterà al centro l’Open Innovation, cioè un approccio all’innovazione in cui le aziende possono e devono fare ricorso ad idee esterne ed interne, oltre ad accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se intendono continuare a progredire nelle loro competenze tecnologiche. Con i parametri dell’innovazione che si stanno ampliando, si cercherà quindi di capire perché l’Open Innovation sta diventando un “must have” per le aziende. Si cercherà anche di capire come un’azienda possa attingere a capacità ed idee dall’esterno ed incanalarle in un ambiente interno.

I perimetri di innovazione si ampliano intersecandosi con un ecosistema complesso e pieno di opportunità. Startup, incubatori, acceleratori, centri di ricerca, università ed eventi raccolgono community di innovatori desiderosi di generare un impatto sugli attuali contesti socio-economici. Perché l’Open Innovation sta diventando prepotentemente un “must have” per le aziende? Come un’azienda può attingere competenze, capacità e idee dall’esterno e incanalarle in un unico flusso integrando il talento – spesso inespresso – dell’ambiente interno? Quale framework può accelerare l’innovazione e proiettare l’azienda verso nuovi scenari?

Il workshop di Seedble a cui è ancora possibile iscriversi, partirà quindi da una overview sul digital landscape e di come questo sta impattando sui contesti sociali e sul modo di pensare e fare business, per illustrare le principali leve e tecniche su cui creare un modello di Open Innovation. Inoltre, saranno descritte 3 differenti soluzioni di Open Innovation curate da Seedble e forniti una serie di suggerimenti raccolti dai casi di fallimento.

Gli speaker del workshop saranno Giovanni Tufani, coFounder Seedble & innovation advisor e Andrea Solimene, coFounder Seedble & innovation advisor.

Gli speaker

Giovanni Tufani si occupa di strategia, innovazione digitale e processi aziendali. In particolare, segue progetti di Open Innovation e accelerazione di business facilitando la trasformazione digitale e la revisione dei modelli di business. Mentor di startup. Inoltre, è autore di ebook e articoli per blog e magazine.

Andrea Solimene, invece, si occupa di strategia, innovazione digitale e comunicazione d’impresa. Inoltre, sugue progetti di accelerazione di business e innovazione organizzativa, facilitando l’integrazione tra customer ed employee experience. Andrea Solimene è pure lecturer all’Università Sapienza di Roma e Business School ed autore di ebook e articoli per blog e magazine.

Seedble è un business accelerator che si occupa di accelerare la crescita e l’elevoluzione delle organizzazioni dal punto di vista strategico, organizzativo e digitale, con il fine di renderle innovative, sostenibili economicamente e agili nel tempo.

Il Web Marketing Festival, si ricorda, è un appuntamento che si terrà a Rimini dal 20 al 22 giugno 2019 con focus sui temi dell’innovazione digitale ed è rivolto a studenti, professionisti, imprenditori e aziende di ogni dimensione. Obiettivo, quello di affrontare tutte le leve del digital con formazione e networking.