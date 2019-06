Marco Grigis,

IMDb, il famoso sito dedicato all’universo delle produzioni televisive e cinematografiche, annuncia importanti novità per IMDb TV. Si tratta del servizio di streaming gratuito della piattaforma, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, pronto ad aggiornarsi con tanti nuovi contenuti. E, nei prossimi mesi, dovrebbe cominciare anche l’espansione in Europa.

IMDb TV, precedentemente conosciuto come IMDb Freedive, è il progetto di streaming gratuito lanciato qualche tempo fa negli Stati Uniti, completamente supportato dall’advertising. Grazie a un recente accordo con Warner Bros., Sony Pictures Entertainment e MGM Studios, la piattaforma è pronta a triplicare la propria offerta, anche con titolo di grande interesse e premiati agli Oscar come “Captain Fantastic”, “La La Land” e molti altri.

Non è però tutto poiché, entro la fine dell’anno, il servizio dovrebbe vedere un’espansione anche in Europa, sebbene i Paesi inclusi nella disponibilità non siano ancora stati annunciati. Mark Eamer, Vice President di IMDb TV, ha così commentato l’iniziativa:

Con IMDb TV, gli spettatori riscoprono la TV come dovrebbe essere – un’offerta gratuita di contenuti TV e film disponibili in ogni momento. Diamo la possibilità di avere un’esperienza di qualità con un’interfaccia che la rende facilmente fruibile. Con una quantità di titoli come mai prima in arrivo su IMDb TV e il lancio europeo siamo molto felici di mostrare ai nostri clienti ciò che IMDb ha da offrire, e tutto questo gratuitamente.

Negli Stati Uniti il servizio è integrato nell’applicazione di Amazon Prime Video e può essere fruito su tutti i dispositivi compatibili, tra cui Fire TV. Il dispositivo rappresenta l’opzione più gettonata dagli utenti statunitensi per lo streaming domestico, mentre IMDb TV è una delle applicazioni più scaricate di sempre. Così ha spiegato Marc Whitten, Vice President di Fire TV:

I nostri clienti Fire TV sono sempre alla ricerca di contenuti interessanti e di valore. Infatti, l’utilizzo di app supportate da pubblicità è aumentato del 300% nell’arco dell’ultimo anno. IMDb TV porta agli spettatori alcuni dei migliori contenuti gratuitamente direttamente nei loro salotti e siamo molto entusiasti che i nostri clienti americani, ora, abbiano accesso ad ancor più show e film attraverso l’app e che presto, anche in Europa, potranno godere di questo servizio sugli schermi di casa.