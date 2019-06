PosteMobile lancia CREAMI RELAX100

Filippo Vendrame,

PosteMobile ha lanciato la nuova tariffa CREAMI RELAX100. Questo nuovo piano è disponibile per tutti i nuovi clienti ed offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 80 GB di traffico Internet. Da evidenziare che a partire dal tredicesimo mese, i Giga a disposizione passeranno da 80 a 100. Anche il costo mensile subirà una variazione al ribasso mano a mano che i mesi passeranno.

Trattasi di un segnale che l’operatore virtuale con CREAMI RELAX100 punta a voler premiare l’affidabilità del suoi clienti. Per quanto riguarda i costi, questa tariffa inizialmente prevede un canone di 10 euro al mese ma solamente per i primi 3 rinnovi. Dal quarto al sesto rinnovo costerà 9 euro e poi 8 euro al mese. Per aderire è sufficiente attivare una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 29/06/2019 salvo proroghe. È prevista l’applicazione di un costo SIM pari a 15 euro.

È possibile verificare in qualsiasi momento le soglie sulla propria Area Personale, su APP PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.

In caso di esaurimento del traffico dati si applica la tariffa extra soglia di 50,41 cent/MB. Il costo del piano viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro/giorno per 400 MB di traffico internet.

È possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta nazionale, anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Per la navigazione Internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale.

Il piano CREAMI RELAX100 è disponibile anche per i già Clienti Privati e Titolari di Partita IVA che ne richiedono l’attivazione, contattando il Servizio di Assistenza Clienti dedicato. Il cambio piano ha un costo di 19 euro.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di PosteMobile.