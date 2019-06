PowerPoint, una IA per migliorare le presentazioni

Filippo Vendrame,

Che piaccia o no, PowerPoint è uno strumento molto importante soprattutto in ambito aziendale. Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha iniziato a migliorare questo programma inserendo alcune funzionalità gestite dall’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a realizzare presentazioni di maggiore impatto. Adesso, la casa di Redmond ha annunciato una serie di nuove funzionalità per PowerPoint che permetteranno di migliorare ulteriormente la sua esperienza d’uso.

Una presentazione non potrà avere successo, anche se ben fatta, se chi la presenta non ha buone capacità di oratore. Un’abilità che richiede molte ore di pratica. Proprio per aiutare i suoi utenti a diventare dei validi oratori, Microsoft ha annunciato la funzione “Presenter Coach“. Trattasi di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che fornirà dei feedback durante le presentazioni. L’ascolto avviene attraverso il microfono del computer. Questa soluzioni molto interessante suggerirà parole e modi di esprimersi in maniera da rendere le presentazioni più fluide e limitare i balbettamenti e le pause.

Il feedback sarà fornito in tempo reale ed alla fine della presentazione questo strumento fornirà anche un completo report di com’è andata la presentazione e di cosa si può fare per migliorare. Questa funzione è anche in grado di riconoscere se l’utente sta leggendo un testo e se sta utilizzando frasi inappropriate.

Microsoft ha affermato che ha deciso di aggiungere questa funzionalità a seguito di molte richieste da parte dei suoi utenti che cercano un modo di migliorare la qualità delle presentazioni.

I feedback di Presenter Coach saranno forniti solamente durante le prove e non durante l’effettiva presentazione. Microsoft ha in programma di aggiungere questa nuova funzionalità a PowerPoint sul Web all’inizio di questa estate. Sui computer desktop con Office 365 arriverà in un secondo momento.

Oltre a Presenter Coach, Microsoft sta anche migliorando il suo strumento di progettazione per rendere le presentazioni meno noiose e più ricercate. Designer ora suggerirà i temi per le presentazioni. Questa funzione è disponibile per gli abbonati di Office 365 su Windows, Mac e sul Web.