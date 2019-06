5G, RAI: sperimentazione in ambito audiovisivo

Filippo Vendrame,

Il 5G permetterà di abilitare nuovi servizi di valore aggiunto oggi non fruibili attraverso le reti 4G. Tra i servizi che potranno essere attivati ci sono quelli legati all’ambito audiovisivo. Proprio in tal senso, qualcosa ha iniziato a muoversi in Italia grazie ad un accordo di sperimentazione sottoscritto tra la RAI, il MISE e il Comune di Torino. Attraverso un comunicato stampa, l’emittente televisiva italia fa sapere dell’avvio della prima sperimentazione della tecnologia 5G in ambito audiovisivo.

In particolare, oggi 24 giugno, il Centro Ricerche RAI a Torino, nel corso dello spettacolo in piazza in occasione delle celebrazioni di San Giovanni, sperimenterà la diffusione di immagini ad alta definizione 5G in modalità broadcast. Grazie ai vantaggi del 5G come alta velocità e bassa latenza, sarà possibile, in futuro, trasmettere video di altissima qualità nel corso di eventi che coinvolgono ampie platee, aprendo anche nuove prospettive al video immersivo a 360°, alla realtà aumentata e all’interattività da parte degli utenti.

Per quanto riguarda questa sperimentazione, lo spettacolo, ripreso da una regia mobile situata all’interno della piazza e da droni, sarà curato dal Centro di Produzione di Torino, dalla Tgr Piemonte e da RaiNews24. Le immagini saranno inoltre integrate da riprese in 4K del territorio piemontese e della città di Torino.

Più nello specifico, il Centro Ricerche RAI curerà la trasmissione sperimentale in tecnologia 5G broadcast dal trasmettitore RaiWay di Torino Eremo e le riprese verranno rese disponibili al pubblico in piazza tramite due maxi schermi posti ai lati dello schermo d’acqua sul quale verranno proiettate le immagini dello spettacolo.

Presso il Museo della Radio Rai di Via Verdi, la nuova tecnologia 5G broadcast verrà illustrata a un gruppo di docenti e studenti del Politecnico di Torino che, attraverso una innovativa app in tecnologia WiFi multicast realizzata da Global Invacom, potranno apprezzare anche sul proprio telefono cellulare questo servizio ricevuto direttamente via etere tramite un ricevitore sperimentale sviluppato con l’Università di Braunschweig.

RaiNews24, infine, curerà la regia televisiva della diretta dell’evento in piazza in onda sul Digitale Terrestre e su TivùSat e in streaming su RaiPlay.