Windows 10, arriva il nuovo Windows Terminal

Filippo Vendrame,

All’appuntamento di Build 2019, Microsoft annunciò il nuovo Windows Terminal. Trattasi di una nuova app da riga di comando per Windows 10. Una soluzione “vecchia scuola” ma che potrà risultare molto utile soprattutto ai programmatori. Infatti, permette di accedere da un’unica interfaccia ad ambienti come PowerShell, Cmd e Windows Subsystem per Linux (WSL).

Il progetto è open source ed è disponibile su GitHub. Sino ad ora era solo scaricabile ed installabile manualmente. Finalmente, la casa di Redmond ha deciso di renderlo disponibile davvero per tutti, anche se in versione Preview, all’interno del Microsoft Store. Questo significa che gli interessati potranno scaricarlo ed installarlo in un click attraverso lo store delle app di Windows 10. Adesso che è disponibile all’interno del Microsoft Store, il nuovo Windows Terminal riceverà costanti aggiornamenti che ne affineranno il funzionamento oltre ad implementare nuove funzionalità.

La scheda dell’app permette di scoprire alcune piccole novità di Windows Terminal. In base alla scheda dello Store, l’app funzionerà su Windows 10 build 15063 o versioni successive. Questo significa che può funzionare anche sulle vecchie release di Windows 10. Inoltre, l’app è disponibile non solo per i PC ma anche per HoloLens, Surface Hub e dispositivi mobile. Niente da fare, invece, per la console Xbox One su cui l’app non sembra che potrà essere installata ed eseguita.

Al momento della sua presentazione a Build 2019, Microsoft affermò che avrebbe dato anche alcune possibilità di personalizzazione. Inoltre, dovrebbe essere presente anche il supporto multi scheda. Ancora, l’app dovrebbe consentire di utilizzare emoji e l’accelerazione GPU.

L’app è disponibile anche sullo store italiano sebbene la localizzazione, al momento, sia solamente in lingua inglese.