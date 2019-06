OneDrive Personal Vault, più sicurezza sul cloud

Filippo Vendrame,

Microsoft intende offrire un livello di protezione superiore per tutti i suoi utenti che utilizzano OneDrive. La casa di Redmond ha annunciato la nuova funzionalità “Personal Vault” dedicata al suo servizio cloud. Nello specifico, trattasi di un’area protetta all’interno di OneDrive a cui è possibile accedere solo con un metodo di autenticazione avanzato. Si pensi, per esempio, all’autenticazione a 2 fattori o a quella che usa l’impronta digitale o il riconoscimento del volto.

Pertanto, i file collocati all’interno di Personal Vault saranno protetti anche quando qualcuno accede all’account di un altro utente senza autorizzazione. Sarà inoltre possibile aggiungere direttamente file a OneDrive Personal Vault anche dalle app mobili di OneDrive. Per offrire la massima protezione, Microsoft ha fatto molto di più che creare solo un’area protetta da un sistema di autenticazione robusto. Su Windows, OneDrive sfrutterà BitLocker per la crittografia e Windows Hello per l’autenticazione biometrica.

Una volta effettuato l’accesso, in caso di inattività, gli utenti saranno costretti a effettuare nuovamente l’accesso. Una soluzione di sicurezza molto potente che permetterà agli utenti di OneDrive di poter disporre di un luogo protetto dove poter salvare dati delicati che non desiderano che siano accessibili a persone terze in alcun modo.

Lo spazio dedicato a Personal Vault sarà flessibile. Ovviamente, non potrà superare il limite di spazio a disposizione all’interno del proprio account OneDrive.

OneDrive Personal Vault sarà presto disponibile in Australia, Nuova Zelanda e Canada ed entro la fine dell’anno in tutti gli altri Paesi.

Chi utilizza la versione gratuita del servizio cloud di Microsoft potrà salvare un numero limitato di file in Personal Vault. Chi dispone di un abbonamento a Office 365, invece, potrà utilizzare liberamente Personal Vault come meglio crede per salvare illimitati file ma sempre nel limite dello spazio a disposizione.