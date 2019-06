Amazon sconta la console Xbox One S

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli appassionati di gaming. Amazon, infatti, ha deciso di scontare la console Xbox One S 1TB. Senza dover attendere le 48 ore di offerte del Prime Day, su Amazon.it è possibile acquistare la console di Microsoft ad un prezzo davvero molto interessante, solo 188,60 euro. Visto il prezzo di listino ufficiale di 299,90 euro, trattasi sicuramente di una promozione davvero niente male.

La console di Microsoft non ha certamente bisogno di grandi presentazioni. Xbox One S, realizzata in un elegante design bianco, è dotata della straordinaria tecnologia 4K Ultra HD che permette di riprodurre video 4K in streaming su Netflix e di guardare film in Blu-ray UHD. Inoltre, grazie alla tecnica HDR (High Dynamic Range) i colori nei giochi e nei video sono più brillanti e luminosi, il contrasto tra chiari e scuri è maggiore e la profondità visiva è assolutamente realistica.

Xbox One S è anche più piccola del 40%, con un alimentatore integrato e fino a 1TB di spazio di archiviazione, per salvare giochi, film, app, musica e tanto altro.

Contestualmente, Amazon ha deciso di proporre in sconto pure alcuni bundle comprensivi della console e di un gioco. Il suggerimento, dunque, è quello di visionare tutte le offerte di Amazon sulla console Xbox One S per non perdere l’occasione di fare un qualche buon affare.

Nel caso il prodotto fosse venduto e spedito da Amazon, gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere quanto acquistato con la spedizione in 1 giorno. Maggiori informazioni direttamente all’interno di Amazon.it.