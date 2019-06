Microsoft Edge Dev per Windows 7, 8 e 8.1

Filippo Vendrame,

Una settimana fa, Microsoft aveva rilasciato la prima build di sviluppo del nuovo browser Edge per i PC dotati dei sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Tuttavia, era stata rilasciata solamente una build appartenete al ramo di sviluppo Canary. Questo significava aggiornamenti quotidiani ma maggiore rischio di incorrere in bug e problemi. Finalmente, la casa di Redmond ha annunciato che il nuovo Edge per Windows 7, 8 e 8.1 è disponibile pure all’interno del canale Dev.

Per gli utenti interessati a sperimentare il nuovo browser basato su Chromium trattasi di una novità importante. Il canale di sviluppo Dev prevede aggiornamenti settimanali ma soprattutto build più stabili e meno soggette a problemi. Vale la pena ricordare che la versione del nuovo Edge per i vecchi sistemi operativi di Microsoft offre le medesime funzionalità delle versioni per Windows 10 e computer Mac. Il gigante del software, infatti, ha voluto offrire a tutti i suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile.

Questa uniformità permetterà agli sviluppatori Web di poter realizzare le loro soluzioni con maggiore facilità visto che la piattaforma sarà sempre la stessa, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Il nuovo Edge, una volta che sarà rilasciata ufficialmente la versione stabile, riceverà sempre costanti aggiornamenti su tutte le piattaforme in cui sarà presente per offrire agli utenti sempre il meglio.

Tutti coloro che decidono di voler testare il nuovo browser potranno inviare a Microsoft i loro feedback per aiutare la società nello sviluppo del suo nuovo prodotto.

Al momento non esiste una data precisa per il debutto ufficiale del nuovo Edge. Potrebbe avvenire entro la fine dell’anno o al più tardi all’inizio del 2020. L’unico dato certo è che Microsoft sta lavorando duramente per affinarlo e renderlo il più perfetto possibile.